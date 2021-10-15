Позаботься о детях: Олимпийский чемпион по дороге в реанимацию прощался с семьей

Олимпийский чемпион 2010 года в командном спринте лыжник Эйстейн Петтерсен из Норвегии почувствовал себя плохо во время велопрогулки. Через несколько часов оказалось, что он перенес кровоизлияние в мозг

Эйстейн Петтерсен перенес кровоизлияние в мозг. Фото: aftenposten

Во время тренировки у Петтерсена разболелась голова. Он подумал, что дело в шлеме, но боль не утихала после того, как он поправил экипировку.

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Вернувшись домой, ему стало еще хуже, его рвало от боли. Спортсмен подумал, что это может быть низкий уровень сахара в крови, но после еды ему лучше не стало.

Он обратился за помощью к знакомому врачу и вскоре после этого попал в отделение неотложной помощи. Компьютерная томограмма выявила кровоизлияние в мозг, пишет aftenposten.no.

Я разговаривал с Эллен. Я сказал: "Люблю тебя, позаботься о детях", – позвонил и сказал супруге Петтерсен, ожидая, пока его переправят в другую больницу.

К счастью, врач не увидел повреждения мозга, поэтому лыжник избежал операции. некоторое время он провел в больнице и был выписан в среду. Но на этом восстановление спортсмена не заканчивается.

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