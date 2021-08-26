Потащили "Мрию"! Украинские силачи установили невероятный рекорд

Украинские стронгмены сделали невероятное – сдвинули с места самый большой самолет в мире АН-225 "Мрия". Силачи протащили 330 тонн (вес самолета с топливом) – и попали в Книгу рекордов Украины.
"Рекорд установили сегодня. 4 метра и 30 сантиметров за 1 минуту и 13 секунд, – отметил Виталий Зорин, представитель национального реестра рекордов.
Свое достижение спортсмены посвятили 30-летию Независимости Украины. Вот имена героев:
- Денис Бережник (Хуст)
- Виталий Герасимов (Днепр)
- Денис Дубровский (Николаев)
- Сергей Конюшок (Киев)
- Богдан Ксенчук (Кривой Рог)
- Александр Лашин (Мариуполь)
- Сергей Пономарев (Киев)
- Владимир Рекша (Львов)
Одним из судей на мероприятии был легендарный стронгмен, а ныне народный депутат Василий Вирастюк, сообщает КП в Украине.
Ан-225 Мрия – самый крупный в мире транспортный самолет, мировой рекордсмен грузоподъемности. Создавался авиаконструкторами как самолет, который станет первой ступенью воздушного старта космического корабля. Для этого он должен был поднимать более 250 тонн.