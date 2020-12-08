Потанцуем! Зачем брейк-данс включили в программу Олимпиады

То, что было известно давно – оформили официально. Исполком Международного олимпийского комитета одобрил включение брейк-данса, серфинга, скалолазания и скейтбординга в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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Этот шорт-лист был подготовлен еще год назад, а утверждать планировали после Токио-2020, где дебютируют серфинг, скалолазание и скейтбординг. Чиновники хотели глянуть, насколько вызовут ажиотаж молодежные дисциплины. Но коронавирус сдвинул японские Игры на год и решение пришлось принимать вслепую.

"Эти четыре вида спорта полностью соответствуют нашей программе развития олимпийского движения. Они гендерно-сбалансированы, являются городскими и позволяют нам держать связь с молодым поколением", – комментирует решение глава МОК Томас Бах.

Если серфингу, скалолазанию и скейтбордингу косточки уже давно перемыли, то хейтинг брейк-данса только начинается. Консерваторы олимпийского движения признают спортом только то, что поддается понятному измерению – метры, секунды, очки. А субьективные виды спорта – это сплошной скандал. Вспомните лишь гимнастику. Как у нашей мужской команды отобрали "бронзу" Лондона-2012.

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Подтверждал субьективность этого вида спорта в интервью "Сегодня" украинский судья Мирового Финала би-бой Intact:

"Дело в том, что не существует какого-то одного критерия судейства. Прелесть в том, что это не спортивный подход, тут нет оценивания по четкой системе, нет границ и рамок. Самое главное – это музыкальность, потому что брейкинг – это прежде всего музыка. Если твои движения не связаны с музыкой и ритмом – то они не стоят и ломаного гроша. Иначе брейкинг не отличался бы, например, от какой-то гимнастической дисциплины. Не нужно делать просто выполнение программы: музыка должна двигать тобой".

Шаги МОК в последние годы крайне удивительны. Вон включили гольф в программу Рио-2016. И почти все профи отказались ехать. Им это не интересно и финансово не выгодно. Похожая ситуация и в теннисе, хоть топы и приезжают, но многие без особого энтузиазма.

Сейчас вытащили брейк-данс. Соревноваться будут по 16 мужчин и женщин, которые выступят в дуэлях один на один.

"Это привлечет к соревнованиям молодых людей, которые не увлекаются традиционными видами спорта", – прокомментировал новость британский брейк-дансер Карам Сингх.

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Скептики отвечают, что пик брейк-данса уже прошел. Загонять уличную культуру в спортивные рамки – это плохая идея. Нет гарантии, что брейк существенно повысит популярность Олимпиад среди молодежи. И его место – максимум на Юношеских Олимпиадах. Посмотрите как это выглядело в Буэнос-Айресе-2018.

Что с брейк-дансом в Украине? Да все отлично, в 2016 году украинский дуэт выиграл чемпионат мира!

Как изменится программа Олимпиады-2024? С добавлением новых видов спорта МОК сократил количество дисциплин, в которых будут разыграны медали – с 339 до 329. В частности, из программы Игр исключили спортивную ходьбу на 50 км. Эта дисциплина была единственной, в которой участвовали только мужчины, а ее исключение позволило достичь паритета в составе участников Олимпиады: женщин и мужчин выступит равное количество – 10 500.

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Что еще урезали? В первую очередь тяжелую атлетику. Этот вид спорта долгое время вообще был на грани исключения. 19 чемпионов и призеров Олимпиады-2008 и 15 чемпионов и призеров Олимпиады-2012 дисквалифицированы за употребление допинга.

Кроме тяжелоатлетов существенно коротнули и квота боксеров, поскольку МОК побил горшки с Международной федерации любительского бокса. Участниками Олимпиады в Париже станут 252 боксера (в Токио – 286), причем квота будет поделена поровну между мужчинами и женщинами – по 126 участников. У мужчин вместо восьми весовых категорий останется семь, а у женщин станет шесть вместо пяти.

Видео: Сегодня

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