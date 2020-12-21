Полностью голая с хомутом на шее: словацкая спортсменка эротически прощается с 2020-м

Словацкая велосипедистка и модель Люсия Яворчекова решила, что еще не всеми эротическими фото, какими могла бы, побаловала своих поклонников в уходящем году. И опубликовала еще одно. Знойная спортсменка снялась обнаженной, сидя на подушечке. При этом на ней не было никакого нижнего белья, только – огромный белый хомут в виде ключа на шее.

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Это, как и ряд предыдущих откровенных фото Люсии Яворчековой, сделано в мексиканском Тулуме – доколумбовом городе цивилизации майя, который в наши дни невероятно популярен среди вип-туристов. Например, там же сейчас со своей женой отдыхает и вратарь "Динамо" Денис Бойко.

"Я сильная и могущественная женщина. Без каких-либо границ. Я полностью заслуживаю все то хорошее, что встречается на моем пути. Я наслаждаюсь своей женственностью. Я прекрасна как внутри, так и внешне", – говорит о себе в Instagram словачка Люсия Яворчекова

И с последним ее утверждением трудно не согласиться.

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Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

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Напомним, что Люсия подавала большие надежды в велоспорте, но быстро поняла, что главное ее призвание – модельный бизнес. За короткое время девушка заработала огромную популярность благодаря откровенным снимках в соцсетях. На ее страницу подписано уже 1,9 миллиона фолловеров.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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