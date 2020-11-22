Полностью голая Елена Кравацкая – откровенное фото знаменитой саблистки

Знаменитая украинская саблистка Елена Кравацкая, которая выигрывала "серебро" Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2015 в командных соревнованиях, подтвердила статус самой откровенной фехтовальщицы страны. 28-летняя спортсменка с умопомрачительной фигурой опубликовала эротическое фото нагишом, на котором она запечатлена стоящей у балкончика на шпильках. При этом ее талию прикрывает легкая полупрозрачная шаль.
Читайте также: Сексуальная украинская саблистка сделала фото в стиле ню и приготовила сырники
Этим снимком Кравацкая проиллюстрировала пост на популярную ныне в соцсетях тему "10 фактов обо мне, из которых некоторые – ложь".
В частности, Елена рассказала, что стриптиз она не танцевала, хотя и занимается танцами на пилоне. Из пикантных фактов – дважды ее звали замуж. "Однако что-то дальше не зашло. Но еще все впереди... Сама себя успокоила", – пишет у себя в Instagram саблистка.
Также она поведала, что уже в семь лет умела разбирать и собирать пистолет, четко стреляя по мишени: "Ну, тут спасибо папе, пока мама рожала братика, я училась разбирать и собирать оружие и хорошо стрелять".
Ранее Кравацкая засветила свою татуировку под интимным местом. По левой грудью у саблистки выбита дата "19.02.2018". Для Елены она особенная, ведь именно в этот день девушка стала мамой, родив сына.
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк