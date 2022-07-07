Поклонники "русского мира" пусть валят в Россию. Верняев высказался о ватниках

Восемь лет пребывает под оккупацией российских войск украинский Донецк. Ежедневно жители города находятся под воздействием геббельсовской пропаганды, которая настраивает население против Украины.

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Прославленный украинский гимнаст Олег Верняв рассказал о настроениях жителей Донецка.

"Настроения в родном Донецке? Пожилых людей уже не переубедишь. Слишком молодые тоже, когда наслушался уже, они там немного неадекватного мнения . Но мне кажется, что я все чаще начинаю слышать, что люди начинают задавать вопросы: почему раньше так не было, почему раньше не бомбили, а сейчас бомбят? Начинают что-то критично анализировать и что-то думать, но этого мало.

Честно, я считаю, что все, кто хочет жить в "русском мире", пусть валят в Россию. А Донецк – это всегда был и есть Украина. Может, я грубо сказал. Но я считаю, что это как будто – если ты придешь ко мне домой и скажешь: эта комната теперь моя, не заходи сюда. И я такой: ну, да, она ж всегда твоя была. Бред какой-то, я не понимаю этого.

Я с 2012 года не был в Донецке. Мы ездили тогда на Азовское море, еще заскочили, успели. Очень хотел бы попасть в Донецк. Это детство, ностальгия. Донбасс-арена, ничего себе. Как минимум, хотя бы туда попасть", – сказал Верняев в интервью FootballHub.