"Подсыпали мельдоний и донесли". Верняев раскрыл допинг-схему незадолго до Олимпиады

Олимпийский чемпион по художественной гимнастике Олег Верняев выступил с новым заявлением по допинг-скандалу с его участием

Олег Верняев / Фото: Getty Images

Знаменитый украинский спортсмен уверен, что кому-то было выгодного его подставить с допингом. Сам он никогда не принимал никаких стимуляторов.

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"Это было межсезонье. У нас соревнований не было до этого с марта и ближайшие были в декабре. То есть это не тот за месяц до соревнований, когда начинается очень жесткий режим и все это самое. Это был расслабленный момент, набирание формы. Получилось так, что у меня приходит тест 10-го и 26-го (ноября), то есть 2 теста в такой короткий срок никогда не проверяют.

Олег Верняев / Фото: НОК Украины

Я долгое время стою на допинг-контроле и меня в принципе раз в месяц проверяют на протяжении пяти лет. Они, не предупреждая приходят раз в месяц, и я знаю, что раз в месяц ко мне придут по любому, к гадалке не ходи. Зная это и принимать что-либо это настолько нужно быть глупым, настолько неадекватным человеком. Все мое окружение знает даже мое отношение к таблеткам от головы, потому что я боюсь все пить, потому что не знаю, чего мне ожидать.

Олег Верняев не делал заявлений о смене гражданства / Фото: AFP

Получается так, что ко мне приходят 10-го числа проверять, мне приходит в течении недели ответ, что все нормально, негативный тест, и ко мне сразу же приходят 26-го числа. В декабре мне приходит письмо, что у меня найден мельдоний. Я в этот момент, когда еще лечил плече, я разговаривал с врачом, это врач, который работал со сборной баскетбола, то есть это человек толковый, я ему рассказываю без подробностей ситуацию, что вот, 2 теста за 2 недели. "Так это ж анонимный донос", – говорит он. А я сам такого не знал. Он говорит: "У нас же как, во всех федерациях одна и та же система, тебя кто-то подловил, сыпанул что-то, делают звонок в международную федерацию или антидопинговый центр Украины и говорят, что подозревают такого-то. Они начинают жестко ловить". То есть я говорю, что 2 теста за 2 недели никогда не было. Я 100% уверен, что это донос", – сказал Верняев в интервью Youtube-канала KyivFM.

Жан Беленюк и Олег Верняев / Фото: Instagram

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Напомним, олимпийский чемпион Рио-2016 в спортивной гимнастике Олег Верняев вынужден был пропустить Игры-2020 в Токио, из-за допинга. Спортсмен получил отстранение от спорта на 4 года. Как оказалось, гимнаст погорел на мельдонии, который ранее стал причиной дисквалификации множества российских спортсменов, включая Марию Шарапову.

Несмотря не это, Верняев надеется, что вскоре решится его ситуация с дисквалификацией из-за допинга и на Олимпиаде-2024 он сможет побороться за медаль для Украины.