Подкопаева в купальнике рассекает на яхте в США

Знаменитая спортсменка, выигравшая два олимпийских "золота", наслаждается встречным ветром на американских водах под песню Леонида Агутина

Лилия Подкопаева / Фото: Instagram

Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 Лилия Подкопаева поделилась новыми подробностями своего отдыха в США с мужем-бизнесменом Игорем Дубинским.

Супруги рассекают на яхте по волнам.

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"С ветерком", – написала в Instagram Лилия, которую на видео обдувает встречным ветром под песню Леонида Агутина "Все еще вернется"

Подкопаева отдыхает в США Видео: Instagram

Ранее мы писали, что Лилия Подкопаева отправилась погреться на солнышке в один из самых популярных среди туристов штатов США – Флориду, которая славится своими километровыми пляжами на побережье Атлантического океана и Мексиканского залива. Там знаменитая гимнастка пригубила шампанское в рыбном ресторане с баром на крыше.

Лилия Подкопаева на отдыхе / Фото: Instagram

Напомним, 42-летняя уроженка Донецка Лилия Подкопаева уже много лет живет на две страны. Большую часть времени проводит в Америке, но своим домом мать троих детей все равно считает Украину.

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Что интересно, в Атланте Лилия не только выиграла две золотые олимпийские медали, но и позже встретила своего нынешнего мужа.