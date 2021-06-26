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Подкопаева присела на крылатые качели и блеснула на концерте с грузинской звездой

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
26 июня, 12:44
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Прославленная украинская спортсменка с удовольствием пребывает в Киеве, ходит на концерты и вспоминает юные годы на родине
Знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева
Знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева / Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева после прибытия из Америки получает удовольствие от нахождения в нашей столице. Недавно Подкопаева прилетела из США на концерт в Киев и восхитилась закатом на Днепре. Сегодня утром легенда украинского спорта продемонстрировала свежие кадры.

На своей страничке в Instagram Лилия выложили видеоролик, как катается на "крылатых качелях".

Накануне Подкопаева показала фото со старшей дочкой, которая догнала маму. Бывшая спортсменка старается побывать на многих интересных мероприятиях, которых ей не хватает в Штатах. В пятничный вечер она посетила джазовый концерт.

На сцене выступала знаменитая грузинская исполнительница Нино Катамадзе. После концерта Лилия пообщалась с певицей.

Пару дней назад Подкопаева нашла уголок Парижа в Киеве и вспомнила молодость.

У Лилии – трое детей: сын и две дочери (Каролина и Эвелина). Младшую она родила в 2019 году. А первый ее ребенок – приемный сын Вадим от брака с Тимофеем Нагорным. Большую часть времени она проводит в Америке, но своим домом продолжает считать Украину.

Вспомним, как родители гимнаста Олега Верняева побывали на Олимпиаде-2016:

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