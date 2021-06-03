Подкопаева показала ретро-фотографию и вспомнила детские сны

Бывшая украинская гимнастка за 50 дней до Олимпийских игр в Токио вспомнила свои выступления и сообщила, что ей с детства снилась высота

Знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева / Фото: Instagram

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева сегодня поделилась еще одним кадром из своей биографии. Появился она на страничке спортсменки в Instagram. На фотографии девушка как будто бі парит над снарядом, расставив руки и ноги в стороны.

Накануне мы писали, что Подкопаева в купальнике рассекает на яхте в США.

Подпись у Лилии получилась романтической: "Мне с детства снилась высота".

Среди первых, кто восхитился фото, оказалась нынешняя звезда спорта – гимнастка Дарья Белодед.

Напомним, Подкопаева уже давно живет за океаном. Хотя большую часть времени она проводит в Америке, все же своим домом все еще считает Украину. 42-летняя уроженка Донецка в свое время завоевала два золота и серебро Олимпийских игр, две золотые и три серебряные награды чемпионатов мира. Позже в Украине она участвовала в различных шоу, организовала спортивный фестиваль "Золотая лилия".

Недавно Подкопаева с ребенком на руках попросила помощи.

Вспомним "золотое" выступление Лилии на Олимпиаде-1996 в Атланте:

Смотрите сюжет о третьем муже знаменитой гимнастки: