Победа для Украины. Героиня Олимпиады-2020 завоевала золото на этапе Кубка мира

Украинские гребцы триумфально выступили на этапе Кубка мира в чешском Рачице. В активе наших спортсменов полный комплект наград

Людмила Лузан была самой быстрой в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м / Фото: НОК Украины, Коллаж: Сегодня

Второй день соревнований на ICF Canoe Sprint World Cup 2022, который проходит в чешской Речице, принес украинским спортсменам три награды.

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Двукратная медалистка Олимпийских игр-2020 Людмила Лузан была самой быстрой в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м. Она финишировала первой с временем 4:25:31. Для Лузан это первая медаль этого сезона.

Свою награду спортсменка посвятила Украине.

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"Очень довольна этой дистанцией. Впервые соревновалась на 1000 метров. Посвящаю победу Украине. Хочу, чтобы весь мир знал, что у нас идет война. У нас вообще тяжелый сезон, тяжело тренироваться, морально нас сбивает. Но своими победами мы показываем, что мы несгибаемый народ и мы победим", – отметила Лузан в комментарии Planet Canoe.

Комплект серебряных наград сборная Украины выиграла в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции 500 метров. Украинские гребцы – Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин показали второй результат, финишировав за 1:20.29 минут.

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Бронзу для Украины добыл каноист Олег Боровик. Он показал время 0:40.61 мин на дистанции 200 м.

Видео второго дня соревнований Кубка мира по гребле.