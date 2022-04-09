По пути Усика: украинский каратист поедет на турнир в Португалию во время войны

Станислав Горуна защищает страну в рядах территориальной обороны, однако при этом не забывает о тренировках и своей профессии

Станислав Горуна / Фото: Reuters

Украинские спортсмены объединились вокруг страны, чтобы противостоять российской военной агрессии. Многие из них пошли в тероборону или ВСУ для защиты родины.

Одним из них стал каратист Станислав Горуна, взявший бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио. Правда, теперь у него ее уже нет, ведь награда пошла на помощь Украине.

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Горуна выставил олимпийскую медаль на аукцион и недавно сумел продать ее за 20,5 тысяч долларов. В эфире телеканала Україна 24 спортсмен рассказал о том, на что пойдут вырученные средства.

"Деньги немалые. Я сам не надеялся, что удастся такую сумму получить за медаль. Но удалось распространить информацию про аукцион. Было семьдесят ставок и 20500 долларов – финальная ставка от гражданина Японии. Деньги пойдут на ВСУ, тероборону и для больниц".

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Также Станислав рассказал, что планирует принять участие в международных соревнованиях. Состоятся они совсем скоро в Португалии.

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"Спортсмены договорились с командованием так, что теперь я выделяю 2 часа каждый на тренировки. Мы готовимся, в конце апреля поедем в Португалию на премьер-лигу. Съездим на пять дней туда и обратно. Думаю, за это время ничего страшного не случится. Ситуация уже будет спокойнее и более стабильной".

Отметим, что недавно боксер Александр Усик также решил покинуть ряды теробороны Киева и выехать за границу. Там спортсмен начал подготовку к бою-реваншу с Энтони Джошуа, который должен пройти в июле.