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Плюс две "бронзы". Украинские борцы продолжают увозить медали из Европы

25 апреля, 23:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Две бронзовые медали завоевала сборная Украины по греко-римской борьбе на чемпионате Европы, призерами стали Виктор Петрик и Максим Евтушенко

В Варшаве на чемпионате Европы по борьбе мужская сборная Украины продолжает собирать бронзовые медали. Вчера на подиум поднимался Жан Беленюк. Сегодня у нас плюс еще две награды.

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Борец греко-римского стиля Виктор Петрик завоевал "бронзу" в весе до 60 кг. Для этого ему пришлось выиграть в малом финале у белоруса Глеба Макаренко.

А в весовой категории до 72 кг "бронзу" взял Максим Евтушенко, который в поединке за третье место победил Романа Покурковски из Польши.

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Ранее мы рассказывали о блестящем выступлении на континентальном первенстве украинских девушек. За один день они завоевали четыре медали – "золото" у Белинской и Коляденко, "серебро" у Рыжко, "бронза" у Грушиной-Якобии.

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Чемпионат Европы борьба греко-римская
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