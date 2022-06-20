Первое золото! Украинки триумфально выступили на чемпионате мира в Венгрии

В столице Венгрии проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Участие на турнире в Будапеште принимают и украинские спортсменки.
Девушки уже добыли два серебра до сегодняшнего дня, отметились Марта Федина и сестры Марина и Владислава Алексеевы. А сегодня нашей сборной покорилось первое золото!
Наша команда добыла победу в произвольных комбинациях по артистическому плаванию. В состав сборной Украины вошли 10 спортсменок. Помимо выше названых Фединой и сестер Алексеевых, победителями стали:
- Алеся Деревянченко
- Вероника Гришко
- София Мациевская
- Дарья Мошинская
- Ангелина Овчинникова
- Анастасия Шмонина
- Валерия Тищенко
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Отметим, что это уже четвертая медаль для Украины в этой комбинации. Ранее наша команда брала серебро в 2017 году, а и также бронзу в 2013 и 2019 годах.
- Украина – 95,0333 балла
- Япония – 93,5667 балла
- Италия – 92,0333 балла