Первое золото! Украинки триумфально выступили на чемпионате мира в Венгрии

Наша команда впервые в истории добыла золотую медаль в произвольных комбинациях по артистическому плаванию

Сборная Украины по синхронному плаванию

В столице Венгрии проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Участие на турнире в Будапеште принимают и украинские спортсменки.

Девушки уже добыли два серебра до сегодняшнего дня, отметились Марта Федина и сестры Марина и Владислава Алексеевы. А сегодня нашей сборной покорилось первое золото!

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Наша команда добыла победу в произвольных комбинациях по артистическому плаванию. В состав сборной Украины вошли 10 спортсменок. Помимо выше названых Фединой и сестер Алексеевых, победителями стали:

Алеся Деревянченко

Вероника Гришко

София Мациевская

Дарья Мошинская

Ангелина Овчинникова

Анастасия Шмонина

Валерия Тищенко

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Отметим, что это уже четвертая медаль для Украины в этой комбинации. Ранее наша команда брала серебро в 2017 году, а и также бронзу в 2013 и 2019 годах.

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