Первое золото Паралимпиады-2020 уезжает в Австралию!

Австралийская спортсменка завоевала первую медаль на Паралимпийских играх в Токио

Австралийка Греко Пейдж выиграла первое "золото" на Паралимпиаде-2020

На Паралимпиаде-2020 в Токио разыгран первый комплект медалей!

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В соревнованиях по велоспорту австралийская спортсменка Пейдж Греко показала лучший результат в индивидуальной гонке преследований.

GOLD MEDAL ALERT!



The first #Gold medal of the 2020 #Paralympics goes to #AUS' Paige Greco in the women's C1-3 3000m individual pursuit#ParaCycling#Tokyo2020 — Paralympic Games (@Paralympics) August 25, 2021

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На дистанции 3000 м. австралийка показала лучшее время – 3:50,815.

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Серебряную медаль завоевала спортсменка из паралимпийской сборной Китая, "бронза" у Германии.

Напомним, 24 августа вТокио стартовали летние Паралимпийские игры. Соревнования продлятся до 5 сентября, а наша сборная – среди фаворитов.