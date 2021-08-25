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Первая медаль Украины на Паралимпиаде-2020! "Бронза" в активе фехтовальщицы

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
25 августа, 11:42
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Украинская фехтовальщица завоевала первую награду для сборной Украины
Первую медаль на Паралимпиаде-2020 завоевала Евгения Бреус
Первую медаль на Паралимпиаде-2020 завоевала Евгения Бреус / Фото: Reuters

На Паралимпийских играх в Токио украинка Евгения Бреус в схватке за "бронзу" была сильнее спортсменки из Венгрии. Это первая медаль сборной Украины на Паралимпиаде-2020.

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Евгения Бреус выступила в бронзовом финале женской сабли (категория А – к которой относятся спортсмены, хорошо контролирующие тело и движения туловища).

На Играх-2020 Бреус начала выступления с поражения в первом матче квалификационного раунда. Затем украинка выиграла следующие три поединка и прошла в плей-офф.

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В 1/8 финала украинская фехтовальщица уверенно победила представительницу ПКР – 15:7, затем выбила фехтовальщицу из Китая – 15:11. Однако в полуфинале не смогла удержать преимущество над грузинкой Нино Тибилашвили- 12:15. Виктория получила место в матче за "бронзу".

Соперницей Бреус была Ева Андреа Гаймаси из Венгрии. Украинка смогла повести в счете с начала матча и в итоге победила 15:10. "Бронза" в активе Украины!

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