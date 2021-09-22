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Перенес два инфаркта и находится в реанимации: украинскому чемпиону срочно требуется операция

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
22 сентября, 17:25
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Чемпион мира и призер Олимпийских игр в гребле на байдарке Сергей Кирсанов нуждается в срочной операции на сердце, нужные 170 тысяч удалось быстро собрать
Деньги на лечение Кирсанова быстро собрали
Деньги на лечение Кирсанова быстро собрали

Тревожные новости пришли из Херсона. Нуждается в операции на сердце серебряный призер Олимпийских игр-1988 в гребле на байдарке Сергей Кирсанов.

Бывший спортсмен перенес два инфаркта и находится в реанимации.

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Президент Федерации каноэ Украины Сергей Чернышев сообщил, что на операцию нужно собрать 170 000 гривен.

"Это сумма на операцию шунтированием. Сейчас Кирсанова отвезли в Киев. Знаю, что операцию надо сделать как можно быстрее", – заявил Чернышев.

А спустя некоторое время на странице Федерации каноэ в Facebook появилось сообщение, что сбор окончен.

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Кирсанов возглавляет отделение Национального олимпийского комитета Украины в Херсонской области и работает тренером в местной школе высшего спортивного мастерства.

Помимо серебра Олимпиады-88 на счету 58-летнего Кирсанова еще три победы на чемпионатах мира!

Олимпиада-1988
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