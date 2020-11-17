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Parimatch – титульный партнер Чемпионата Европы по художественной гимнастике 2020

17 ноября, 15:29

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Parimatch стал титульным партнером яркого спортивного события - Чемпионата Европы по художественной гимнастике 2020, которое состоится в Киеве с 26 по 29 ноября

Украина будет принимать 36-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике в столичном Дворце спорта с 26 по 29 ноября. В прошлый раз Киев принимал континентальное первенство по художественной гимнастике в 2004 году.

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Почти полторы сотни гимнасток из 24 стран разыграют 8 комплектов наград. В Киев приедут такие звезды художественной гимнастики, как бронзовый призер Чемпионата мира 2019 Линой Ашрам (Израиль), серебряный призер Чемпионата Европы 2019 Алина Горносько (Беларусь), бронзовый призер Чемпионата Европы 2019 Катрин Тасев (Болгария) и многие другие.

Важность этих соревнований для спортсменок и тренеров трудно переоценить. После вынужденной паузы это континентальное первенство возвращается и дает возможность снова почувствовать дух больших соревнований. Кроме того, нынешний Чемпионат Европы – это крупнейшие спортивные соревнования в украинском и европейском спорте с момента начала пандемии.

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Важно отметить, что накануне старта Чемпионата Европы соревнования получили сильного партнера, мецената спорта №1 в Украине, компанию Parimatch. Символика Parimatch будет размещена на купальниках и тренировочной форме национальной сборной команды Украины по художественной гимнастике. Также логотип Parimatch появится вокруг ковра для выступлений гимнасток и в других локациях Дворца спорта, в котором пройдет европейское первенство.

Представитель Parimatch Вадим Мисюра: "Поддержка художественной гимнастики – это выход на новые горизонты партнерства. Художественная гимнастика несомненно – один из красивейших в мире видов спорта и для нас очень важно, чтобы европейское первенство прошло на высшем уровне. Сейчас все мы переживаем непростые времена, но с помощью спорта мы можем подарить людям настоящий праздник, поднять им настроение и зарядить на победу".

Первый вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина: "Художественная гимнастика Украина всегда была трендсеттером в мире спорта. Мы современные, профессиональные, сильные и яркие. С поддержкой такого сильного международного партнера, как Parimatch мы получаем новый толчок для развития. Это очень крутое сотрудничество, которое показывает, что спорт и художественная гимнастика всегда в моде, сюда стоит приходить, заниматься и заряжать этот мир. Теперь мы будем заряжать этот мир вместе с Parimatch".

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Киев гимнастика Ирина Дерюгина художественная гимнастика Чемпионат Европы Parimatch
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