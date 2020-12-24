Українська
$ 28,46
34,62
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Parimatch поддержит первый Кубок Украины по киберспорту

24 декабря, 15:57

Актуально

В начале 2021 года в Украине пройдет Кубок по киберспорту с призовым фондом в четверть миллиона гривен

В начале 2021 в Украине пройдет Кубок по киберспорту (дисциплина CS: GO). Старт соревнований запланирован на вторую половину января. Сейчас команды проходят регистрацию. За первое место будут бороться игроки со всей страны. Что касается призового фонда, то он немалый – 250 000 гривен.

Турнир пройдет при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, а партнером соревнований выступит бренд Parimatch – ведущий букмекер в мире киберспорта, который имеет большой международный опыт поддержки киберспортивных соревнований.

Победитель Кубка Украины станет известен в начале весны. Во время первого отборочного этапа будут определены топ-12 команд. В финальную же часть попадет 6 лучших команд. Участие в турнире абсолютно бесплатно.

Стоит отметить, что это первые масштабные соревнования, которые пройдут после того, как киберспорт был признан видом спорта в Украине. Игроки из Украины уже известны по всему миру. Но киберспорт и до этого активно развивался в нашей стране при поддержке бренда Parimatch, который регулярно реализовывал интересные турниры по различным видам киберспорта и стал партнером таких выдающихся команд как Fnatic, Virtus.Pro, Team Spirit и Hellraisers. Также послом компании является Даниил Zeus Тесленко – живая легенда Counter Strike.

С признанием киберспорта как официального вида спорта в Украине поддержка и популярность украинского киберспорта будет только расти. Это почувствуют на себе как игроки, так и болельщики, все они ждут еще больше интересных турниров, которые подарят множество ярких и фантастических эмоций.

Вадим Мисюра, представитель Parimatch: "Parimatch – современная и инновационная компания, поэтому мы просто не могли не поддержать такие грандиозные соревнования, как Кубок Украины. Сегодня киберспорт – это зажигательные эмоции и драйв. Недаром он был признан видом спорта на государственном уровне. Среди болельщиков киберспорта миллионы людей, и это только в Украине. Для молодежи это – стиль жизни и будущее, которое уже наступило".

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

соревнования Кубок Украины киберспорт Parimatch
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глубокие декольте Пейдж заставили полюбить гольф даже тех, кто не знает правил
Глубокие декольте Пейдж заставили полюбить гольф даже тех, кто не знает правилДругие
Сексуальная легкоатлетка-чемпионка – лучшая спортсменка Украины 2020 года
Сексуальная легкоатлетка-чемпионка – лучшая спортсменка Украины 2020 годаДругие
Космическая красотка: зацените тело украинки, которая стала чемпионкой мира по фитнес-бикини
Космическая красотка: зацените тело украинки, которая стала чемпионкой мира по фитнес-бикиниДругие
Полностью голая с хомутом на шее: словацкая спортсменка эротически прощается с 2020-м
Полностью голая с хомутом на шее: словацкая спортсменка эротически прощается с 2020-мДругие
"С подружкой загораем": Дарья Белодед показала новое фото из отпускаДругие
На Рождество – в купальнике: Белодед похвасталась фото из Доминиканы
На Рождество – в купальнике: Белодед похвасталась фото из ДоминиканыДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять