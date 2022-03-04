Паралимпиада-2022: когда пройдет, что ждать от Украины

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта, на них будут разыграны 78 комплектов наград

Пока украинские города содрогаются от ударов бомб, на другом конце планеты спортивный праздник. Сегодня в Пекине стартуют зимние Паралимпийские игры.

Соревнования, где украинские атлеты традиционно выигрывают солидное количество наград.

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Когда пройдет Паралимпиада

Церемония открытия Паралимпийских игр состоится 4 марта, в 14:00 по киевскому времени. Первые награды разыграют 5 марта. Последние – 13 марта. Тогда и состоится церемония закрытия Игр.

Кто участвует

В Пекин-2022 приедут 49 команд. Около 650 атлетов. Они разыграют 78 комплектов наград в 6 видах спорта.

Ранее Международный паралимпийский комитет сообщил, что многие спортсмены отказывались соревноваться с россиянами и белорусами. Из-за этого проведение соревнований было поставлено под угрозу. Также сообщалось, что в олимпийской деревне начала создаваться напряженная ситуация.

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Учитывая все это, МПК решил отстранить Россию и Беларусь от участия в Паралимпиаде-2022.

Украина в Пекине

В составе паралимпийской сборной Украины – 29 спортсменов, среди которых 20 спортсменов-паралимпийцев и 9 спортсменов-лидеров (гайдов).

В команде – 13 спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и 7 – с нарушением зрения. Среди спортсменов-паралимпийцев – 8 женщин и 12 мужчин, которые выступят в двух видах спорта – лыжных гонках и биатлоне.

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Наша гордость

Сборная Украины всегда очень успешно выступала на Паралимпийских играх.

Пхенчхан-2018

6. Украина – 7, 7, 8 (22)

Сочи-2014

4. Украина – 5, 9, 11 (25)

Ванкувер-2010

5. Украина – 5, 8, 6 (19)

Турин-2006

3. Украина – 7, 9, 9 (25)

Солт-Лейк-Сити-2002

18. Украина – 0, 6, 6 (12)

Нагано-1998

14. Украина – 3, 2, 4 (9)

Кстати, за несколько часов до церемонии открытия Игр-2022, глава Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич дал пресс-конференцию в Пекине.