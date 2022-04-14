Ответят за призывы к войне. На российских шахматистов открыли уголовное дело

В Украине возбуждено уголовное производство против нескольких российских шахматистов, поддержавших политику Путина

Российских шахматистов привлекут к ответственности за призывы к войне / Фото: Коллаж: Сегодня

Федерация шахмат Украины на своем официальном сайте сообщила, что за призывы к войне возбуждено уголовное дело против российских шахматистов и президента ФИДЕ.

"По фактам распространения гражданами РФ Карповым А.В., Карякиным С.А., Дворковичем А.В., Шиповым С.Ю. призывов к войне и посягательствам на территориальную целостность Украины, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины начато уголовное производство. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области и продолжается", – говорится сообщении федерации шахмат Украины.

Ранее Международная шахматная федерация ФИДЕ отстранила Сергея Карякина на полгода. Он поддержал нападение России на территорию Украины.

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Предатель Карякин с убийцей Путиным

Анатолий Карпов – бывший чемпион мира по шахматам, ныне депутат Государственной думы РФ из путинской партии "Единая Россия".

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Российский шахматный комментатор Сергей Шипов в первые часы войны опубликовал провокационный пост о "военно-техническом ответе" России и необходимости уничтожения военных баз в Украине.

Добавим, что Аркадий Дворкович – действующий президент международной федерации шахмат (ФИДЕ). В 2008 по 2012 год он был помощником президента РФ. Ранее мы сообщали, что Дворкович выступал с осуждением военных действий России в Украине.