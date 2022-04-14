Ответят за призывы к войне. На российских шахматистов открыли уголовное дело

Федерация шахмат Украины на своем официальном сайте сообщила, что за призывы к войне возбуждено уголовное дело против российских шахматистов и президента ФИДЕ.
"По фактам распространения гражданами РФ Карповым А.В., Карякиным С.А., Дворковичем А.В., Шиповым С.Ю. призывов к войне и посягательствам на территориальную целостность Украины, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины начато уголовное производство.
Досудебное расследование осуществляется следователями Управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области и продолжается", – говорится сообщении федерации шахмат Украины.
Ранее Международная шахматная федерация ФИДЕ отстранила Сергея Карякина на полгода. Он поддержал нападение России на территорию Украины.
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Добавим, что Аркадий Дворкович – действующий президент международной федерации шахмат (ФИДЕ). В 2008 по 2012 год он был помощником президента РФ. Ранее мы сообщали, что Дворкович выступал с осуждением военных действий России в Украине.