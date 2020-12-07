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"Отец последний вышел из Донецкого аэропорта живым": признание украинской гимнастки

7 декабря, 10:59

Елена Павлова Елена Павлова

После возвращения домой отец Марии Высочанской плохо спит

Чемпионка Европы по художественной гимнастике в составе украинской команды Мария Высочанская рассказала о своем отце, который принимал участие в войне на Донбассе и был последним, кто вышел живым из Донецкого аэропорта. Ранее мы рассказывали, как прошел финал чемпионата Европы в Киеве.

"Я тогда даже мысли не допускала, что может случиться непоправимое. Только где-то через полгода после того, как папа после операции вернулся домой, начала все анализировать и поняла, что могла его потерять. Когда папа был на войне, мама отгородила меня от всего. Когда спрашивала о папе, отвечала сухо: "Все хорошо, я с ним поговорила, они вообще не там, где стреляют, они в безопасности, на учениях", – вспомнила Мария в интервью "Главком".

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Высочанская очень благодарна маме, что она не говорила правды. А потом, когда папа вернулся с ранением, но живой, была очень счастлива:

"Потом узнала, что отец был последним, кто вышел из Донецкого аэропорта живым. Все его друзья или попали в плен и оттуда не вернулись, или погибли".

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Девушка призналась, что поначалу не особо следила за новостями из АТО. У нее в тот момент еще и мама заболела. Поэтому Мария смотрела с бабушкой сериалы. А новости в 13-14 лет ее не интересовали вообще.

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Мария Высочанская/Фото Enrico Della Valle

Мария Высочанская/Фото Enrico Della Valle

"Вспоминаю второй святой вечер перед крещением. Папа уже был в госпитале в Днепре. Передала ему туда сплетенный руками с сине-желтой нити браслет. В семь вечера включили телевизор, как раз на новости. Показывали сюжет о раненых бойцах. Лицо человека, дававшего интервью, затерли. Но смотрю на сложенные руки и вижу на них свой браслет. "Мама, смотри, это же папа", – показывала на телевизор и расплакалась", – вспомнила Мария.

Высочанская призналась, что отец плохо спал после возвращения. Кроме ранения, перенес две контузии, слышал шум в ушах. "Если раньше во время спора папа мог промолчать, то сейчас наоборот сразу вспыхивает. И я его понимаю. Он потерял на войне много друзей, молодых ребят", – говорит гимнастка.

"Он рассказывал, что как командир роты говорил бойцам: "Я не буду выбирать, кто должен идти со мной. Я иду сам, а вы сами определяйтесь, кто со мной". Шли молодые ребята, которым едва за 20. Перед отправкой в ​​аэропорт одного, правда, не взял. Сказал: "Я жизнь прожил, а ты – нет". Хотя все ребята, по словам папы, были готовы идти, чтобы их родные жили под мирным небом", – подытожила Мария.

Мы также сообщали, что на художественном чемпионате Европы в Киеве призеров награждают бесконтактно.

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Смотрите, как проходила подготовка украинской команды к ЧЕ по художественной гимнастике

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солдат отец художественная гимнастика гимнастка Донецкий аэропорт Мария Высочанская
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