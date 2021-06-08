Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

Оператор с камерой обогнал спортсменов во время стометровки. Эпичное видео

Александр Трикиша Александр Трикиша
8 июня, 22:42
Копировать ссылку
Студент, подрабатывающий оператором, оказался быстрее участников забега на 100 метров. При этом, он еще и умудрился заснять соревнование на камеру
Оператор с камерой обогнал спортсменов
Оператор с камерой обогнал спортсменов

Видео университетской спринтерской гонки в Китае стало вирусным в Сети из-за невероятного оператора, снимавшего гонку на ходу. Героем ролика оказался один из студентов колледжа, работавший в тот день оператором.

Читайте также: Рейтинг роста мировых рекордов: почему дискоболы круче спринтеров

Парень с камерой рванул вместе со стартом бегунов и не сбавлял скорости, несмотря на то, что техника в его руках весила более 4 кг. Более того, показалось, что ближе к финишу он начал отрываться от преследователей.

Ранее мы писали, что 17-летний юнец побил рекорд человека-молнии Усейна Болта. На соревнованиях в США подросток побил рекорд Усейна Болта в возрастной категории до 18 лет. Эррион Найтон быстрее всех пробежал 200-метровку и претендует на поездку в Токио.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Покер - это спорт!
Покер
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять