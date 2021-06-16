16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

Он весь твой! Оксана Баюл подарила дочке кинотеатр в Лас-Вегасе

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
16 июня, 09:42
Копировать ссылку
Дочери первой олимпийской чемпионки независимой Украины исполнилось шесть лет. Благодаря щедрому подарку родителей малышка точно запомнит этот день на всю жизнь
Оксана Баюл с мужем и дочкой
Оксана Баюл с мужем и дочкой / Фото: Instagram

В семье первой олимпийской чемпионки независимой Украины Оксаны Баюл, проживающей в Лас-Вегасе, праздник. У ее дочки Софии – день рождения! Девочке исполнилось 6 лет.

Читайте также: Скоро они скажут, что я пришелец из космоса: Баюл насмехается над истерией российских СМИ

Родители малышки сделали этот день для нее незабываемым – выкупили весь кинотеатр в одном из казино Лас-Вегаса, чтобы девочка смогла посмотреть в нем мультфильм "Спирит Непокорный". Только она и родители – и больше никого в зале!

"Где мне можно сесть?" – спросила, будучи в зале, именинница

"Где угодно!" – ответила мама

"Весь зал – в твоем полном распоряжении", – добавил папа

Напомним, что Оксана Баюл, чемпионка Игр-1994 в Лиллехаммере, является тренером по фигурному катанию для своей дочки Софии. При этом, показав недавно элементы своей дочурки на льду, Баюл-старшая призналась: "Я так не умела".

"Я забеременела сама, без каких-либо медицинских вмешательств, это было, честно говоря, абсолютное чудо, совершенно нереальное, – рассказывала недавно 43-летняя Оксана Баюл. – С того момента я окончательно уверилась в том, что есть где-то свыше ангелы-хранители, которые нам помогают. И все равно: я так боялась, что в моей жизни может что-то нарушиться, что за весь период беременности не выложила в интернет ни одной своей фотографии. Точно так же мы не выкладывали фотографии дочки до тех пор, пока ей не исполнилось два года. Не хотела, чтобы ее сглазили. Можно, конечно, сейчас над моими страхами смеяться, но я в это верю".

Оксана Баюл с мужем и дочкой
Оксана Баюл с мужем и дочкой / Фото: Instagram

Добавим, у первой олимпийской чемпионки независимой Украины уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джея Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.

Оксана Баюл и ее дочка Видео: Instagram
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять