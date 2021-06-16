Он весь твой! Оксана Баюл подарила дочке кинотеатр в Лас-Вегасе

Дочери первой олимпийской чемпионки независимой Украины исполнилось шесть лет. Благодаря щедрому подарку родителей малышка точно запомнит этот день на всю жизнь

Оксана Баюл с мужем и дочкой / Фото: Instagram

В семье первой олимпийской чемпионки независимой Украины Оксаны Баюл, проживающей в Лас-Вегасе, праздник. У ее дочки Софии – день рождения! Девочке исполнилось 6 лет.

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Родители малышки сделали этот день для нее незабываемым – выкупили весь кинотеатр в одном из казино Лас-Вегаса, чтобы девочка смогла посмотреть в нем мультфильм "Спирит Непокорный". Только она и родители – и больше никого в зале!

"Где мне можно сесть?" – спросила, будучи в зале, именинница

"Где угодно!" – ответила мама

"Весь зал – в твоем полном распоряжении", – добавил папа

Напомним, что Оксана Баюл, чемпионка Игр-1994 в Лиллехаммере, является тренером по фигурному катанию для своей дочки Софии. При этом, показав недавно элементы своей дочурки на льду, Баюл-старшая призналась: "Я так не умела".

"Я забеременела сама, без каких-либо медицинских вмешательств, это было, честно говоря, абсолютное чудо, совершенно нереальное, – рассказывала недавно 43-летняя Оксана Баюл. – С того момента я окончательно уверилась в том, что есть где-то свыше ангелы-хранители, которые нам помогают. И все равно: я так боялась, что в моей жизни может что-то нарушиться, что за весь период беременности не выложила в интернет ни одной своей фотографии. Точно так же мы не выкладывали фотографии дочки до тех пор, пока ей не исполнилось два года. Не хотела, чтобы ее сглазили. Можно, конечно, сейчас над моими страхами смеяться, но я в это верю".

Оксана Баюл с мужем и дочкой / Фото: Instagram

Добавим, у первой олимпийской чемпионки независимой Украины уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джея Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.