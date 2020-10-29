Олимпийского призера засудили за пьяное ДТП с шестью пострадавшими

Спортсмен скрылся с места ДТП, однако его быстро нашли

Бронзового призера Олимпиады-2014 по сноубордингу японца Таку Хираока приговорено к 30 месяцам тюрьмы условно за ДТП, в котором пострадало шесть человек. Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Хираока, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, врезался в другой автомобиль, после чего покинул место происшествия.

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Судья осудил действия олимпийского призера, который должен быть примером для молодежи, а не разочаровывать подобными инцидентами. Также суд постановил, что испытательный срок спортсмена продлится четыре года, сообщает kyodo.

Напомним, что в марте в ДТП под Киевом разбился украинский спортсмен. Односельчане собирали на операцию. Руслан Дмитренко попал в аварию в Бориспольском районе и получил многочисленные переломы.

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А после ужасной аварии и множества операций украинец стал призером Европы. Титулованный ходок как раз начинал восстанавливаться после ДТП.

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