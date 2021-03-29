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Олимпийский чемпион выходит из комы после жутчайшего падения с трамплина

29 марта, 00:14

Елена Павлова Елена Павлова

Титулованный норвежец сломал ключицу и чудом не свернул себе шею

В четверг олимпийский чемпион 2018 года в прыжках на лыжах с трамплина Даниэль-Андре Танде чудом не сломал себе шеюна этапе Кубка мира в словенской Планице. Опытный норвежец потерял сознание после неудачного приземления на разминке. Его быстро доставили в больницу, а сегодня начали выводить из искусственной комы.

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После падения по время тренировочного прыжка Танеде сломал ключицу и был введен в состояние искусственной комы.

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"Даниэль хорошо реагировал на процесс пробуждения сегодня. Он показал зрительный контакт, может двигаться и реагирует на обращение. Это пока что ранняя фаза процесса пробуждения, но команда врачей в Словении довольна и обнадеживает нас относительно дальнейшей процедуры", – рассказала Dagbladet врач сборной Норвегии Гури Ранум Экос

Даниэль-Андре Танде

Даниэль-Андре Танде / Фото: Reuters

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Тем временем в Любляну прилетели мама и девушка Танде, которые дежурят у его палаты.

Ранее 17-летняя украинка впервые прыгнула с трамплина на чемпионате мира.

А этап Кубка мира по горным лыжам в итальянском Валь-ди-Фасса был прерван из-за жуткого падения норвежской горнолыжницы Кайсы Викхофф Ли. Девушка страшно падала и жутко кричала, запутавшись в сетке.

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падение кома прыжки с трамплина Даниэль-Андре Танде
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