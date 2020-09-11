Олимпийская чемпионка похвасталась новым "сладким" животным

В последнее время украинские спортсмены активно сообщают о своих новых домашних любимцах. Вчера удивил бывший футбольный вратарь "Динамо" и сборной: Александр Шовковский завел дома льва. А знаменитая фехтовальщица Яна Шемякина приобрела более привычное животное.

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Олимпийская чемпионка 2012 года, которая живет во Львове, обзавелась собачкой. "Знакомьтесь, это наш новый член семьи! Девочка! Зовут Майли", – радостно сообщила Яна в соцсетях, показав фото собаки породы мальтипу.

Позже шпажистка разместила свою фотографию с новым жильцом и добавила: "Ну, какая же она сладкая".

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Как известно, Яна Шемякина родила двойню и теперь воспитывает с мужем девочек. Рассказала она и о причинах приобретения животного: "Я росла с собаками и понимаю, что деткам нужен друг". Правда, ее дочерям всего три года, но, как известно, приобщать к прекрасному нужно уже с младенчества.

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