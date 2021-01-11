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Олимпийская чемпионка по стрельбе с улыбкой стала на лыжи: "Тренировка на удаленке"

11 января, 23:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Елена Костевич активно проводит время на свежем воздухе за границей

Украинские спортсмены продолжают делиться с поклонниками своими буднями в соцсетях. Сегодня вечером привет из заснеженной Австрии передала олимпийская чемпионка в стрельбе из пистолета Елена Костевич. На своей страничке в Facebook девушка поделилась несколькими свежими фотографиями.

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Кстати, в прошлом году Елене Костевич исполнилось 35 лет. Она родилась в Хабаровске, в детстве переехала в Чернигов, вышла замуж в Австрии, где и проводит много времени. Однако связи с Украиной не теряет. Чемпионка похвасталась, что осваивает лыжный спорт.

"На лыжах или с ружьем. С постоянной отменой соревнований по стрельбе я скоро смогу подготовиться к лыжным гонкам", – подписала Костевич новые кадры.

"Такое ощущение, что стрелки переходят на удаленку, чтобы хотя бы в лесу пострелять", – поддерживают девушку болельщики.

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Сегодня Марина Бех блеснула телом после праздников.

Свое радостное настроение Лена передала в нескольких комментариях, заметив, что может претендовать на резерв в сборную на зимнюю Олимпиаду.

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лыжи винтовка ружье Елена Костевич стрельба из пистолета
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