Оксана Баюл удивила необычным постом о стадном инстинкте

Бывшая украинская фигуристка, которая живет в США, решила поразмышлять о том, делают ли люди сознательный выбор или же поддаются мнению толпы

Оксана Баюл / Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл продолжает активно делиться своими мыслями с подписчиками в соцсетях. В последние недели украинка частенько бросала камень в огород россиян, сообщала о занятиях с дочерью, а вчера вечером удивила нетривиальным сообщением.

На днях Баюл рассказала про скандальное ДТП в нетрезвом состоянии.

На своей страничке в Instagram Оксана разместила яркую фотографию с серьезным лицом. Сопроводила кадр она опусом с размышлениями о том, часто ли люди принимают самостоятельные решения, или же подвергаются влиянию извне:

"В нашей жизни существует большое множество социальных доказательств — одни являются верными советниками в сложившихся ситуациях, другие ложными. В повседневной жизни подумайте, как часто вы ходите в определенные места, смотрите определенные шоу или едите определенные продукты, потому что это делают большинство людей. Этот процесс упрощает принятие решений и не дает вам выделиться в группе. Но ведь грань между ложным и верным бывает условной. Иногда лучше полагаться на свою интуицию и мироощущения, нежели мнение "толпы", которым уверенно манипулирует некто третий. На секунду задумайтесь, являетесь ли вы жертвой маркетинга и стадного чувства или сами принимаете решения, полагаясь лишь на свой личный выбор?"

Многие фолловеры поддержали 43-летнюю спортсменку, а некоторые просто отметили ее красоту. Ведь на этот раз текст она написала на русском.

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Смотрите, как спортсменка занимается с ребенком на льду: