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Огромные сугробы не смогли расчистить даже военные: снег поставил крест на Кубке мира

7 декабря, 17:00

Елена Павлова Елена Павлова

Также в Швейцарии существует высокий риск схода лавины

Когда одни мечтают хотя бы о небольшом снегопаде, другие с трудом откапывают свои авто из огромных сугробов. Снегопады, накрывшие на выходных швейцарский Санкт-Мориц, оставили любителей горных лыж без двух женских супергигантов. В прошлом сезоне скоростной спуск в Сочи отменен из-за погоды, а горнолыжниц катали на бобах.

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Люди в коммуне с трудом выходили на улицу из-за метровых сугробов, а о том, чтобы расчистить целую трассу – не могло быть и речи.

За два дня на нижних участках трассы выпало около метра свежего снега, наверху местами прибавилось до двух. В таких условиях даже при помощи швейцарской армии и волонтеров принимающей стороне не удалось расчистить трассу до состояния, пригодного для проведения скоростных соревнований.

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К тому же из-за обильных снегопадов в Альпах были заблокированы дороги в Швейцарии и Австрии.

Но опасность для спортсменов несли не только снегопады. Из-за повышенного риска схода лавин на всей территории Энгадина, где расположен Санкт-Мориц, Институт изучения снега и лавин в Давосе, решил закрыть в воскресенье все зоны катания в долине Верхний Энгадин.

Следующие соревнования женского Кубка мира пройдут во Франции – 12 и 13 декабря в Куршевеле должны состояться два гигантских слалома. Может, там повезет с погодой.

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