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Огонь и лед: Пекин представил олимпийский факел

6 февраля, 08:34

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Он напоминает две ленты, поднимающиеся снизу вверх по спирали

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года презентовал дизайн олимпийского факела. Соревнования пройдут в Пекине. Мы писали, как Китай строит арены и что ждет на Играх Украину.

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Факел представили в Национальном центре водных видов спорта, который был преобразован в "Ледяной куб" для соревнований по керлингу.

Всего в конкурсе было 182 заявки, а победивший дизайн получил высокую оценку со стороны судей за сочетание китайской эстетической ценности, традиционных культурных коннотаций и передовых технологий.

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Факел напоминает две ленты, поднимающиеся снизу вверх по спирали, одна из них – красная, другая – серебристого цвета.

Двухцветный дизайн представляет собой метафору огня и льда, символизирующую, что факел принесет свет и тепло на сцену зимних видов спорта.

Один из основных элементов конструкции позволяет двум олимпийским факелам сцепляться друг с другом наверху, когда факелоносцы обмениваются пламенем во время эстафеты олимпийского огня.

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Олимпийские игры олимпиада-2022 факел
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