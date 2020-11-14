Ого! 35-летний Роналду быстрее человека-молнии

Самый быстрый человек планеты, 34-летний ямайский спринтер Усейн Болт в восторге от физической формы 35-летнего нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Легендарный легкоатлет даже считает, что лидер сборной Португалии перегнал бы его в очной дуэли. Напомним, что человек-молния в этом году впервые стал отцом, а летом Болт показал свою дочь Олимпию Лайтнинг.

"Я думаю, что в забеге Роналду выиграл бы у меня, потому что он по-прежнему продолжает карьеру. Криштиану много работает каждый день, лично для меня он суператлет. Он всегда на вершине своего вида спорта. Он усердно и сосредоточенно трудится каждый день. Думаю, сейчас он быстрее меня", — цитирует Болта Marca.

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Фото Marca.com

В текущем сезоне Криштиану Роналду переболел COVID-19, поэтому провел всего пять встреч за "Ювентус" во всех турнирах, отметившись 6 забитыми мячами и одной результативной передачей.

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А 34-летний Усейн Болт – 8-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, рекордсмен на дистанциях 100 и 200 метров. Болт завершил карьеру в 2017 году после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, который выявился провальным для него.

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Напомним, что в августе Усейн Болт заразился коронавирусом после вечеринки в честь дня рождения.

Смотрите, как Усейн Болт готовился стать отцом

Усейн Болт готовится стать отцом Видео: Instagram

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