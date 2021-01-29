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Одной красавицей с ружьем больше: лучшая лыжница Швеции дебютировала в биатлоне

29 января, 15:22

Елена Павлова Елена Павлова

Стина Нильссон выступила в спринте на чемпионате Европы в Польше

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, которая в межсезонье-2020 объявила о переходе в биатлон, наконец-то провела дебютную гонку. Сегодня скандинавская красавица стартовала на чемпионате Европы в Душниках-Здруй в спринте и заняла 42-е место. Ранее украинка Меркушина стала вице-чемпионкой Европы по биатлону.

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Нильсон допустила два промаха и отмотала два круга штрафа и проиграла победительнице Байбе Бендіке из Латвии 1 минуту и 26 секунд. Да и ходом обычно реактивная Стина была далеко не самой быстрой – 29 время на лыжне. А из украинок ее обошли Вита Семеренко, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина.

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Напомним, что 27-летняя Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте и двукратная чемпионка мира. Также она – многократная победительница этапов Кубка мира и обладательница малого глобуса в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.

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Отметим, что минувший сезон в лыжных гонках Нильссон завершила досрочно в январе из-за стрессового перелома ребра.

"Я планировала бегать на лыжах до следующей Олимпиады и перейти в биатлон после сезона-2021/2022. Но травма заставила меня задуматься, у меня появилось время, чтобы провести пробные тренировки, и я решила, что не хочу больше ждать. Это слишком захватывающе", – рассказала в комментарии Expressen Стина.

Несмотря на не самый удачный дебют, по мнению экспертов зимних видов спорта, у Нильссон есть все шансы повторить карьеру соотечественницы Магдалены Форсберг, которая после перехода из лыж в биатлон стала шестикратной обладательницей Кубка мира, шестикратной чемпионкой мира и двукратным призером Олимпийских игр.

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Тем более это возможно с непреодолимым желанием Стины побеждать во всем. В детстве ей даже пришлось посещать детского психолога, так как Нильссон страшно расстраивалась даже, когда проигрывала в карты.

Ранее мы писали, что олимпийская чемпионка во время тренировки в лесу встретилась с медведем.

Видео: Сегодня

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