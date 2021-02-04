Один из лучших игроков в CS:GO Марсело Давид coldzera стал бренд-амбассадором Parimatch

Компания Parimatch подписала контракт с легендарным игроком в CS:GO Марсело Аугусто Давидом coldzera в качестве глобального амбассадора в киберспорте. Coldzera будет поддерживать инициативы Parimatch в социальных сетях.

Coldzera — бразильский профессиональный киберспортсмен в дисциплине Counter Strike: Global Offensive, лучший игрок планеты 2016 и 2017, а также многократный призер самых разнообразных турниров: на его счету 21 золотая, 11 серебряных и 19 бронзовых наград.

Руководитель направления киберспорта Parimatch Степан Шульга провел небольшое интервью с Марсело о турнирах, карьере и ТОП игроках CS:GO.

"Рад объявить о партнерстве с Parimatch и присоединиться к своему боевому собрату по CS:GO Даниилу Zeus Тесленко. Также для меня большая честь быть в одной команде амбассадоров вместе с такими легендами мирового спорта, как Майк Тайсон и Конор МакГрегор. Я знаю, что Parimatch – это ответственная компания, которая действительно погружена в киберспорт и вносит значительный вклад в технологии развлечений. Я благодарен киберспорту за многое в своей жизни, поэтому хочу сделать что-то для его развития не только в игре. Вместе с Parimatch мы будем развивать киберспорт в Бразилии и попробуем немного отвлечь моих земляков от футбола!" - заявил Марсело Аугусто Давид.

Степан Шульга, Head of Esports Parimatch: "Это отличные новости для Parimatch и киберспортивного сообщества. Наша компания является глобальным брендом, а партнерство с Марсело расскажет о нас бразильским фанатам киберспорта и откроет двери на глобальный рынок. Марсело поможет нам выстроить коммуникацию – ведь очень важно, чтобы профессионалы киберспорта делились опытом и вдохновляли фанатов. Добро пожаловать на борт, амиго! Давай заставим планету киберспорта вращаться быстрее!".

Parimatch — это авангард киберспорта в беттинге: компания уделяет развитию киберспортивного направления столько же времени, сколько и традиционным видам спорта. Значительная часть разработок R&D центра Parimatch Tech сосредоточена на новых функциях по улучшению пользовательского опыта для поклонников игр – именно поэтому бренд считается одним из лидеров киберспортивных букмекеров.

Также Parimatch – глобальный партнер топовых киберспортивных организаций Fnatic и Virtus.pro. В 2019 компания стала официальным партнером крупнейшего в Украине соревнования по Counter-Strike Logitech G National Cybersport League (NCL) и турнира EPICENTER Counter Strike: Global Offensive. Также в 2019 году Parimatch запустил турнир по Dota 2 Parimatch League. Кроме поддержки турниров, Parimatch входит в состав Комиссии по добросовестности в киберспорте (ESIC).

Parimatch — это один из лидеров СНГ рынка беттинга, который дарит эмоции от азартных развлечений, основываясь на собственных технологических разработках.

Бренд был основан в 1994 году и начал деятельность на украинском рынке. Сейчас бренд Parimatch представлен на четырех континентах в десяти странах и продолжает выходить на новые рынки. С 1994 года компания выросла из наземных пунктов приема ставок в технологическую платформу развлечений с охватом в 2,6 миллиона уникальных пользователей по всему миру.

Боевой дух компании и стремление к развитию Parimatch транслирует через бренд амбассадоров. В команду чемпионов Parimatch входят суперзвезда ММА Конор МакГрегор, боец ММА Ярослав Амосов, боец UFC Марина Мороз, боксер Федор Черкашин, также лицом бренда был легендарный король боксерского ринга Майк Тайсон. Компания подписала партнерские соглашения с Ла Лигой, футбольными клубами Ювентус, Лестер Сити и Эвертон – так бренд повышает свою узнаваемость среди поклонников футбола по всему миру

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