Очередной удар по агрессору от АПЛ: россиянам закрыт доступ даже к виртуальным играм

Английский футбол под запретом теперь и в официальной фэнтези-лиге для всех российских пользователей

/ Фото: EPL Fantasy

Английская Премьер-лига продолжает закрывать доступ для россиян.После запрета на трансляции чемпионата Англии для орков, АПЛ ввела свои санкции для российских пользователей и в официальной фэнтези-лиги.

Об этом сообщает Yahoo. Около 12 тысяч аккаунтов были удалены из виртуальной игры без объяснения причины. Удалена и внутренняя мини-лига, где принимали участие исключительно представители страны-агрессора.

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/ Фото: EPL Fantasy

Фэнтези-футбол – игра, в которой участники формируют виртуальную команду футболистов, чьи прототипы принимают участие в реальных соревнованиях и, в зависимости от актуальной статистики своих выступлений, набирают зачетные баллы.

Все больше спортивных организации вводят санкции для россиян, страдают как сами спортсмены, так и любители лицезреть различные соревнования онлайн. Запретов на официальные теле-трансляции становится все больше.