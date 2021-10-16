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"Обзывали обезьяной, но физически не трогали": Беленюк натерпелся от расистов с детства

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
16 октября, 17:26
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Олимпийский чемпион Жан Беленюк признался, что сталкивался с расизмом во время ранних занятий спортом
Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото: AFP

Народный депутат и чемпион Игр в Токио Жан Беленюк рассказал, как в детском возрасте, во время занятий в спортивной секции, получал оскорбления от старших. По словам борца, установку не реагировать на подобные проявления расизма дал его тренер.

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"Давно я такого не слышал. Но у меня был такой период в жизни, когда я тренировался с одним представителем, условно говоря, фанатского движения, главарь. Мне было порядка 13 лет, он был лет на 7-8 старше меня.

Так вот он в условиях нашего тренировочного процесса, кроме как обезьяной, меня в принципе не называл. Прямо этим словом, именно обезьяна. Тренер дал ему четко понять, чтобы главное – физически меня не трогал.

Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото: Instagram

А со мной он переговорил, сказал, что есть такие вот люди, люди бывают всякие, я должен быть морально к этому готов, что я должен быть, как зашоренная лошадь, которая прет только вперед, идти к своей цели, не озираясь по сторонам.

Вот такая установка была в моем сознании. Поэтому я был закален", – сказал Беленюк в эфире Youtube-канала Бегущий Банкир.

Жан Беленюк в действии
Жан Беленюк в действии / Фото: Reuters

Напомним, что сразу после Олимпиады Жан заявил, что в центре Киева против него устроили расистскую провокацию и пытались спровоцировать на конфликт.

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Олимпийский чемпион Жан Беленюк
Олимпийский чемпион Жан Беленюк / Фото: REUTERS

Кстати, полиция поставила точку в расистском скандале с Беленюком. Правоохранители вели расследование почти две недели, но состава преступления в действиях киевлян не увидели.

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