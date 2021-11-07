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Ножом в сердце: в Кирилловке пьяный мужчина убил чемпиона по джиу-джитсу

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
7 ноября, 20:38
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В Кирилловке Запорожской области погиб чемпион по джиу-джитсу Николай Балабатько. Он получил удар ножом в сердце и умер на месте происшествия
Николай Балабатько с сестрой
Николай Балабатько с сестрой / Фото: Facebook

Помощь ему пытался оказать сотрудник полиции, однако усилия оказались напрасными, рассказал в Facebook его отец Олег Балабатько.

Ранее мы писали, что знаменитый бодибилдер Шон Роден скончался в 46-летнем возраст.

По его словам, причиной трагедии стало нападение пьяного выходца из Луганска, которому не понравилась украинская речь парня. Он позвал Николая на улицу, а тот, будучи уверенным в собственных силах, не отказался.

Отец погибшего отметил, что хотя 26-летний парень был чемпионом по джиу-джитсу, он не смог защититься от ножевого удара, который пришелся в самое сердце.

Николай Балобатько был единственным сыном известного предпринимателя, советника президента по вопросам рекреации и туризма, владельца отеля в Кирилловке Олега Балабатько.

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