Новый срок Баха! Главе МОК никто не бросил вызов

Немец будет президентом еще четыре года

Действующий глава Международного олимпийского комитета Томас Бах переизбран на новый и последний четырехлетний срок. Он будет руководить олимпийцами до 2025 года.

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67-летний немец был единственным кандидатом на пост президента организации на выборах, прошедших в рамках 137-й сессии МОК в онлайн-формате.

За переизбрание Баха, который возглавляет МОК с 2013 года, проголосовали 93 члена, против – один, четверо – воздержались.

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Полномочия президента МОК после переизбрания вступят в силу по окончании Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее мы писали, что Олимпиада в Токио может пройти без зарубежных зрителей. Такие меры могут быть приняты в целях противодействия пандемии коронавируса. При этом организаторы Олимпиады уже продали на мероприятия Игр 4,48 млн билетов.

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