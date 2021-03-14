Новичок года – украинский спортсмен получил престижную награду

Выступление Дмитрия Котовского на чемпионате мира всех впечатлило

Украинец Дмитрий Котовский получил престижную награду от Международной федерации лыжного спорта. Наш спортсмен признан "Новичком года".

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На прошлой неделе в Казахстане состоялся чемпионат мира по фристайлу. Где в лыжной акробатике дебютировал 19-летний Котовский. Наш спортсмен выступил просто блестяще и вышел в суперфинал! Там Котовский занял шестое место! К слову, олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Александр Абраменко финишировал лишь десятым.

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Смотрите, как умеет прыгать Котовский:

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Напомним, что массовые нарушения допинговых правил лишили Россию права провести зимний чемпионат мира. Так, Красноярск не сможет принять первенство планеты 2025 года по сноуборду и фристайлу. Ранее мы рассказывали о позорном отстранении гордости России, которую подозревают в применении запрещенных веществ.

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