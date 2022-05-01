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Никто не хочет выступать за Мордор. Российские гроссмейстеры бегут из страны

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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1 мая, 17:38
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С начала военного вторжения Российской Федерации в Украину спортсменам из страны-агрессора стало неуютно на своей родине
Российские шахматисты не хотят выступать под флагом своей страны
Российские шахматисты не хотят выступать под флагом своей страны / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранним утром 24 февраля Россия без объявления войны вероломно вторглась в Украину. Спортсмены из страны агрессора по разному отреагировали на войну. Часть из них открыто поддерживает кровавого маньяка Путина во всех его преступных действиях.

Читайте также: Как страусы: реакция на войну украинских спортсменов с российским паспортом

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Большинство российских спортсменов отмалчиваются, боясь преследования властей. Но есть среди них и такие, кто выступил против войны и покинул Россию.

По данным главного шахматного сайта мира Chess.com, не собираются возвращаться на свою родину семь российских гроссмейстеров. Причина одна – неприятие войны, которую развязала путинская Россия.

Гроссмейстеры Дмитрий Андрейкин, Владимир Федосеев и Александр Предке не вернулись в Россию после турниров Гран-При ФИДЕ в феврале-марте этого года. По сведениям источника, Андрейкин сейчас находится в Северной Македонии, Предке – в Узбекистане, а Федосеев гостит у своего секунданта Даниила Юффы в Испании, где к гроссмейстерской компании присоединился Кирилл Алексеенко.

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После участия в турнире в Белграде, остаться в столице Сербии решил москвич Алексей Сарана. Решил остаться в Испании Никита Витюгов.

Российская чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк также не планирует в ближайшее время возвращаться в Москву.

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Все перечисленные гроссмейстеры поменяли флаг России на флаг ФИДЕ, чтобы принимать участие в международных турнирах. Но это еще далеко не окончательный список спортсменов отказавшихся выступать под своим флагом. Пополнение следует, и не только в шахматах.

Ранее мы сообщали, что главный шахматный сайт мира Chess.com забанили в РФ. Причина запрета – на сайте были русскоязычные статьи о войне в Украине.

Сайт поплатился за поддержку Украины в войне с Россией
Сайт поплатился за поддержку Украины в войне с Россией / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

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