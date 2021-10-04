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"Никаких е**ных игр": Жан Беленюк подает пример детям

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
4 октября, 17:48
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Олимпийский чемпион и нардеп Жан Беленюк процитировал в соцсетях матерную песню казахстанского рэпера, чем возмутил своих поклонников
Беленюк увлекается творчеством Скриптонита
Беленюк увлекается творчеством Скриптонита

Олимпийский чемпион Токио-2020 и народный депутат Украины Жан Беленюк заматерился в соцсетях.

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"У меня была мечта, и никаких е@@ных игр. Я всего лишь хотел воплотить ее", – процитировал Жан казахстанского исполнителя Скриптонита.

К этому он добавил свою фотографию с олимпийской наградой.

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Вряд ли многим из 130 тысяч подписчиков Беленюка в Instagram знакомо творчество Адиля Оралбековича Жалелова (Скриптонита), поэтому цитата из песни воспринимается как прямая речь чемпиона.

"Не стыдно ругаться?" – спрашивают борца его подписчики.

И правда, не стыдно писать матом олимпийскому чемпиону и народному депутату? Какой пример он подает детям? Как выглядит в глазах избирателей?

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Хотя такая манера разговаривать присуща борцу: Твою мать! Беленюк показал видео, как получил травму перед Олимпиадой.

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