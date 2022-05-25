Нет никакого спорта вне политики! Украинский нардеп требует полной изоляции россиян

Бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха не собирается мириться с позицией МОК, который не хочет дисквалифицировать всех представителей России со своих соревнований

Ольга Саладуха / Фото: Instagram

Вчера стало известно о смерти украинского кикбоксера Алексея Янина. Спортсмен погиб в бою за Мариуполь, сражаясь в отряде "Азов" Нацгвардии.

На смерть Янина отреагировала бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха, которая нынче является народным депутатом. Экс-спортсменка считает, что не может быть вопроса о допуске россиян к соревнованиям.

Реклама

"На войне теряем лучших, в том числе лучших спортсменов, которые были и могли бы в будущем быть гордостью Украины. Еще одна потеря – в Мариуполе погиб чемпион Украины по кикбоксингу и чемпион мира по боевым искусствам муай-тай Алексей Янин. С 2014 года он защищал Украину, служил в составе "Азова" и попал в самый ад боев – Мариуполь. Хочу, чтобы эту информацию прочитали те, кто до сих пор считает, что спорт вне политики. Например, руководители МОК. Ежедневно мы платим невероятно высокую цену за свою свободу и свободу всего мира.

Читайте также: Министр молодежи и спорта наехал на Беленюка после посещения Бучи и Гостомеля

И мы имеем полное моральное право требовать исключение представителей России из всех международных спортивных организаций и запрета на участие российских спортсменов во всех спортивных соревнованиях. Нет никакого спорта вне политики. Это миф, который рушится на наших глазах. Есть героизм и воля к победе украинских спортсменов, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить право жить в свободной стране для себя и своих детей. И самое малое, что может сделать мировое спортивное сообщество, – это проявить солидарность. Говорить о непричастности спортсменов-россиян к преступлениям своей власти – цинизм, лицемерие или осознанное подыгрывание агрессору".

Месяц назад глава МОК Томас Бах все же назвал Россию и Беларусь агрессорами в войне против Украины. Правда, организация намерена дисквалифицировать лишь спортсменов, которые открыто поддерживают фашистские действия армии РФ.