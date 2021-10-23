Нескучный гороскоп на сегодня: Львам не заблудиться бы в коридоре, а Девам стоит сбавить темп

Астрологический и спортивный прогноз на субботу, 23 октября, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака / Фото: Reuters

После рабочей пятницы не менее рабочая суббота вдохновит вас наконец-то заняться спортом, или потянет на любимый диван.

Неудачи наших футбольных грандов, наткнувшиеся на РЕАЛьные испанские скалы, компенсировала скромная команда УПЛ. ЗАРЯ надежды, что рейтинг команд УЕФА не достигнет дна, воссияла после победы в Софии.

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ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Овнам сегодня не следует заглядывать далеко вперед в профессиональной деятельности.

Краткосрочные планы работы – вот на чем следует сосредоточиться даже в выходные.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля – 20 мая

Сегодня вам предстоит прожить увлекательный день. Важно: вы научитесь выражать свои чувства более содержательно и с большей пользой для себя.

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Кубок мира по шорт-треку, что проходит сегодня в Китае, состоится без вашего участия на трибуне. И даже это вас не должно смутить.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Сегодня у вас будут великолепные отношения с близким человеком. Это позволит понимать друг друга без слов. К вечеру вы почувствуете астральное влияние в очаровании эротической магии.

Вас не отвлечет даже трансляция матча Бавария – Хоффенхайм из Мюнхена, личная жизнь важнее.

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РАК. 22 июня – 22 июля

Сегодня к Ракам вновь придет ощущение, что давно пора бы собраться в отпуск. Интернет подскажет, где искать экзотические удаленные места, спокойствие сельской местности или города силы и искусства.

А звезды помогут с выбором!

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Львам следует помнить, что коридор возможностей хоть и прямой, но существуют еще и боковые двери. На них нет табличек, потому осторожно с выбором куда войти.

Ночью квалификация Гран-При Формулы-1 в США, вот где нужна скорость принятия решений!

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Пришло время немного сбавить темп. Вы не на финише Спартакиады, и перед вами не стометровка. Выходные – самое удобное время для того, чтобы остановиться, оглядеться, рассмотреть лица в толпе.

И не упустите новые возможности, жизнь прекрасна!

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

В этот субботний день старайтесь избегать чрезмерных нагрузок, будьте готовы к резким перепадам температуры.

До зимней Олимпиады в Китае еще далеко, так что есть время психологически закалиться перед просмотром выступлений украинских спортсменов по телевизору.

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Солнце переходит от Весов к знаку Скорпиона, и это прекрасное время, даже шанс воплотить свои мечты в жизнь. Но следует не торопиться и все обдумать.

Окно возможностей будет широко распахнуто еще некоторое время, вы успеете!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Мужчины и женщины Стрельцы по жизни веселые люди. Бывает, что и до безрассудства. Не следует прыгать с трамплина – сегодня вы еще не готовы!

Вы и так на высоте, осуществите задуманное в следующий раз.

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Успех, который вас ждет, никуда не денется. Потому можно расслабиться, и провести вечер субботнего дня в компании настроенного на трансляции очередного тура Бундеслиги телевизора.

Или переключиться на матч Болонья – Милан, тоже интересно.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Водолеи, вы как всегда готовы бороться с несправедливостью. Но сегодня притормозите. Мир, благодаря вашему вмешательству, не так уж и плох.

Понятно, что вам по плечу все соревновательные практики. Кто бы спорил?

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Рыбы, сегодня вам будет легко общаться с людьми на эмоциональном уровне. Даже если вы и заметите противоречия, вас это не смутит.

Харизма и интеллект, присущие вам, как всегда сгенерируют те креативные идеи, что всегда в топе.