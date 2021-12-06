Нескучный гороскоп на неделю: что звезды готовят для всех знаков зодиака

Даже если шансы уже утрачены, звезды всегда предложат различные варианты для реализации возможностей

Гороскоп на неделю 6-12 декабря для всех знаков зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Футбольные матчи украинских клубов на этой неделе покажут, что в жизни всегда найдется место подвигу. И это даже после беглого взгляда на таблицу коэффициентов УЕФА нынешнего сезона.

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ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Нынешняя неделя будет достаточно успешной для Овнов. Небольшой разлад со здоровьем не станет долгим или серьезным. Во второй половине недели самочувствие улучшится. С точки зрения финансов или укрепления благосостояния, неделя пройдет без ярких всплесков или колоритных моментов. В личностных отношениях все совершенно безоблачно. Неделя пройдет спокойно, без травм, словно "договорняк" на 0:0 или 3:3 в футбольном матче. Что и нужно.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

На этой неделе звезды рекомендуют Тельцам продумать или разработать качественный план действий для положительного решения проблем, что накопились в последнее время. Это сродни поведению тренерского штаба нашей сборной, что заранее обдумывает стратегию на мартовские игры отбора на ЧМ-2022. Дело серьезное, есть достаточное количество времени к подготовке и достижению позитивного результата. И у вас есть целая неделя. Не расслабляйтесь, ведь вы активны и продуктивны!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Увертюра нынешней недели для Близнецов начнется с хорошей ноты. Осторожно коснувшись внутренних клавиш вашей поэтической натуры, вы, как автор и композитор собственной судьбы, сыграете на струнах второй недели нынешней зимы прекрасную симфонию, созвучную ощущению времени. Воздержитесь от обыденного. Услышьте шепот звезд и музыку небесных сфер – она звучит и для вас!

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РАК. 22 июня – 22 июля

Звезды рекомендуют Ракам избавляться от негативных мыслей, что навеяны текущими делами и ответственностью. И дела, и ответственность, никуда не денутся, а вот чрезмерные напряжение и загруженность на работе могут повлиять на здоровье. В целом неделя благоприятная, несмотря на то, что вы пребываете в некоторой неуверенности по поводу ближайшего будущего. Звезды рекомендуют проявлять усердие в меру, и максимально близько приблизится к состоянию душевного мира и согласия с самим собой

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Ваша иммунная система в порядке. На личном фронте тоже неплохо. В смысле, что есть перспективы. На работе все идет так, как и идет, то есть, без изъянов и рывков в карьере. Что тоже неплохо. На этой неделе попытайтесь обойтись без резких движений – вы не на ринге. И без необдуманных заявлений – вы не политик. Будьте осторожны, и в ответ удача повернется к вам мягким и приятным местом.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

На этой неделе звезды рекомендуют Девам контролировать собственный темперамент! Перед вами открываются новые горизонты, а нахлынувшие позитивные эмоции могут неожиданно захлестнуть вас развеселой волной уже близкого успеха, словно неловкого серфингиста в океане. А горизонт так и станется недосягаем. Спасательный круг в виде вашего благоразумия лишним не будет. И тогда – смелее в плаванье!

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ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Мощное положительное влияние планет вы почувствуете в начале недели. Оно словно попутный ветер в спринте, или как важный отборочный матч ЧМ-2022 на своем поле, или двенадцатый игрок в команде. А может и свояк-рефери в ринге. Инерция позитива сохранится всю неделю. Эта неделя – очень хорошая неделя. В особенности для женщин. Мужчинам будет не менее приятно окунуться в отношения, а заодно уделить время своему хобби. И никаких иллюзий о будущем! Реальность не хуже.

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

На этой неделе у Скорпионов высокая вероятность прочувствовать на своей шкуре значимость, а также зависимость от таких материальных и философских категорий, как "Время" и "Деньги". Либо – вы не будете успевать, либо – не будет достаточного финансирования для ваших новых начинаний. Либо ничего подобного не случится. Такая вероятность тоже есть. В любом случае – мяч на вашей половине поля, вам и решать.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Как ни крути, неделя для Стрельцов удачная. Все зависит от целей. Ваш философский взгляд на мир поможет избежать проблем и расслабится в свое удовольствие. Внутренняя борьба позитивного и негативного взгляда на жизнь решится так, как вы рассудите сами. Все потому, что на ковре, татами, футбольном поле, в тире, на катке, и на любой арене жизни – все зависит от вас. Ведь вы и есть тот самый главный рефери на всех площадках вашей личной судьбы!

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

На этой неделе звезды рекомендуют трудолюбивым Козерогам взглянуть на плоды незавершенного вами труда как бы со стороны. И убедиться, что в реальности все получается не так уж и плохо! Менее трудолюбивым Козерогам продолжать заниматься тем, чем вы и так заняты бесконечно. Всем остальным, кто не определился, наслаждаться и закаляться.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Вы прекрасно знаете, что главное – здоровье. А все остальное можно купить. Возможно, на текущей неделе к Водолеям пришвартуется легкое суденышко печали, что семи "черных" пятниц на неделе не бывает. Но по всем приметам это ненадолго. К концу недели новые планы на предновогодний шоппинг наполнят ваш парус новыми порывами праздничных надежд на распродажи.

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Звезды рекомендуют Рыбам максимально дистанцироваться от внешнего влияния и советов по личным и производственным вопросам. Это приблизительно так, как футболистам высшей квалификации и миллионными гонорарами, в сущности, по барабану, что там скандируют с фанатских трибун соперника в их адрес. И с вашей зарплатой тоже можно жить если не припеваючи, то точно уж с музыкой в сердце.