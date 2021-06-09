Нескучный гороскоп на 9 июня: Овны заплатят красками, а Скорпионам поможет цигун

Астрологический и спортивный прогноз на среду, 9 июня, для всех знаков зодиака. Пользуйтесь всеми возможностями и не отодвигайте семью на второй план

Бейсбольный стадион в Сан-Франциско / Фото: Reuters

Середина недели даст пищу для размышлений. Многие будут стремиться оказаться в центре внимания. Но даже если этого не произойдет сегодня, продолжайте работать и двигаться вперед. Ну и держите себя в форме.

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Вот оно – просветление! Наконец-то осознали, что за сборами, подготовкой и соревнованиями забыли о семье. Дорвались до работы после пандемии и не могли остановиться. И чтобы вернуть расположение родных, теперь придется постараться: будьте готовы открыть кошелек и оплатить ресторан, кино, шопинг, а также пейнтбол, катание на катере и ролики.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Роль серой мышки не для вас. Сегодня Тельцам нужны, овации, софиты, завистливые взгляды соперников и праздники по случаю победы. Подсознательно вы будете делать все, чтобы вас заметили. И уделите много внимания своей внешности. Но перед сооружением новой прически сходите на плавание, где сожжете массу калорий. И вечером вами заинтересуются многие.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

И чемпионам бывает не с кем разделить свою славу. То нет времени, пока строишь карьеру, то боишься, что охотятся за деньгами. Сегодня вы будете чувствовать себя одиноким и ненужным. Требуется человек, который умиротворит ваш беспокойный ум. Медитация и йога помогут вам успокоиться и, возможно, наконец-то найти свою любовь.

РАК. 22 июня — 22 июля

Вся жизнь – борьба, и это вам подтвердят дзюдоисты, которые как раз съехались в Венгрию и сражаются за мировую корону. Но именно вы сегодня добьетесь успеха в новом предприятии и наполнитесь энергией успеха. Это лучшее время для встреч с друзьями и родными. И делайте это на свежем воздухе – с бадминтоном, фрисби и даже бегом в мешках.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Вы решили, что пора придать дому новый облик, устроив небольшой ремонт или хотя бы украсив атмосферными вещами. Конечно, до шикарной резиденции Федерера с видом на Цюрихское озеро и Альпы будет далеко, но и вы вкладываете не 80 млн долларов, а делаете шедевр из отходов. А занятия гимнастикой помогут добраться до самых дальних уголков.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Вы обязательно преуспеете в делах. Смело начинайте бизнес в чужой стране. Посмотрите, как поперло в США Бекхэму, уже и свой клуб, и винодельня. Да и Абрамович не сильно стремится покинуть Лондон. А чтобы повысить самооценку, поработайте над внешним видом: сходите в тренажерку или на сайклинг, а вечером дополните сауной и массажем.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Доставайте из шкафа ваш самый деловой костюм. Встречи и переговоры заполонят среду. Что вы задумали в этот раз? Свою академию или склоняетесь к велокоманде в преддверии Тур де Франс? Можно и нашу новую звезду Падуна позвать. Тем не менее все встречи сулят вам выгоду. Вы почувствуете душевную свободу. Берите и сами велосипед – и вперед.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Нет боли – нет успеха. Помните это, пока будете запускать новый проект. Дорога к победе не бывает гладкой. На вашем пути будут препятствия и ямы с водой, как в стипль-чезе. А может, и чего покруче. Вы пренебрегаете личной жизнью, чтобы оправдать ожидания на работе? Но вы сами поставили планку так высоко. Пилатес или цигун помогут вернуть равновесие.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Вы будете в замешательстве. Состав на Евро далек от идеала, игровые связи сыроваты, а до чемпионата остались считаные дни. На это добрые самаритяне могут дать непрошеный, но неожиданно ценный совет. Примите во внимание этот намек и можете оказаться в выигрыше. А тренировка по боксу позволит выбросить лишний адреналин.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Отличный день, чтобы снова замахнуться на высшее образование. Или даже второе. Спортивная карьера недолговечна, а бывает, что прерывается она очень резко и болезненно. А стать тренером хочет и может не каждый. Не в "титушки" же идти. Для заработка у вас сегодня будет масса возможностей. А свободное время проведите под парусом, если не пробовали.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Коротких путей к успеху нет. Вы это очень хорошо знаете и много работаете, чтобы получить желаемое. Как не один десяток лет вкалывали на футбольных полях португальцы, чтобы в 2016-м сенсационно выиграть Евро. Коллеги и семья оценят ваши трофеи, хотя, возможно, придется пойти на риск. А можете рискнуть в горном велосипеде или кайтсерфинге.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Ракетки и мячи отброшены в сторону, а внимание приковано к противоположному полу. И пусть "Ролан Гаррос"... то есть весь мир, подождет. Побудьте с любимыми. Устройте прогулку на лошадях или на байдарке. Или задайте тот самый вопрос человеку, которым тайно восхищались. Может, в Украине появиться еще более красивая и успешная пара, чем Седан и Зинченко.