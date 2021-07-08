Нескучный гороскоп на 8 июля: день озарится бесстрашием Козерогов и целеустремленностью Стрельцов

Астрологический и спортивный прогноз на четверг, 8 июля, для всех знаков зодиака. Новый день жаркого лета подарит нам много впечатлений и уверенность, что сегодня удачный день для всех

Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака / Фото: Reuters

Полуфиналы на Евро-2020 не принесли особенных сюрпризов, кроме одного. А почему там нет украинской сборной?! Пройдет немного времени, и уже через три года будет еще одно восхождение к европейскому подиуму. Мы уже близко, время покажет!

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Сегодня вы сосредоточены на социальных и внутренних проблемах. Ваше увлечение поисками дополнительного дохода не помешает рассмотреть вариант заняться йогой. Ведь гибкость, и не только финансовая, еще никому не мешала.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Сегодня звезды советуют вам быть спокойным и сдержанным. Полуфинал Евро уже позади, потому страсти по футболу подождут до финала. В деловой сфере все пройдет гладко, день будет удачным.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Сегодня футбола по телеку нет, а скучные сериалы – это не для вас! Поэтому вечером четверга вам захочется заняться чем-то действительно важным, что еще с середины июня откладывали в "долгий ящик".

РАК. 22 июня – 22 июля

Хлопоты прошедших дней и работа утомили. Отдых в лоджии или на балконе после пробежки парком пойдут на пользу. На работе можно рассказать об актуальности и важности того, чем вы сегодня заняты вне ее стен.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Сегодня вам не придется выпутываться из сложной ситуации – вы просто в нее не угодите! Вы и без телескопа знаете, что звезды влияют на судьбу человека, и то, что они к вам благосклонны.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Сегодня самое время выбрать точное место на карте, где вы будете отдыхать, кремы для загара, полотенца, и попытаться вспомнить, куда подевался заграничный паспорт. Пока домашние будут заняты его поисками, наслаждайтесь творчеством.

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Сегодня Весам захочется полюбоваться чем-то прекрасным. Например, понаблюдать за парящими в воздухе снежинками. А при их отсутствии в такую жару убрать в квартире и посмотреть, что из этого получится!

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Сегодня день для Скорпионов удачный, полезный для поглощения духовной пищи. Но не увлекайтесь! Пришло время позаботиться и о телесном – аэробика. Плюс сезон ягод в разгаре.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Сегодня у звезд настроение подарить вам новые отношения, новые приключения и счастливые часы нового общения. Как и новые цели и то чудесное, что должно произойти скоро. Одним словом, сегодня – новый старт!

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Что сегодня действительно сделает вас бесстрашным, так это ваша решительность. Даже на предложение сигануть с парашютом в качестве бонуса вы бесстрашно ответите решительным отказом. К ночи вас решительно будет клонить в сон. Не сопротивляйтесь.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Сегодня вам конфликт самим с собой не грозит. Вам будет комфортно провести этот день в кругу близких и родных. Сегодня никто не ощутит на себе тяжелую поступь ваших диктаторских наклонностей с телевизионным пультом в руках, ведь сегодня Евро-2020 отдыхает. Отдайте пульт без сопротивления.

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Сегодня осторожность вам не помешает. Попытки увязнуть в чужих проблемах отступят перед вашим спокойным и чутким отказом. Все сложится к лучшему само собой, и вы это знаете.

На закуску – забавное видео с бутылками спонсоров на Евро-2020: