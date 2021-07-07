Нескучный гороскоп на 7 июля: Близнецы сегодня в безопасной среде, а Рыбы слушают шепот звезд

Астрологический и спортивный прогноз на среду, 7 июля, для всех знаков зодиака. Новый день подарит всем нам возможность еще пошуметь допоздна на радость соседям: полуфинал на Евро-2020!

Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака / Фото: Reuters

Среди многих достоинств нашей команды, ко многим придет понимание ее уникальной особенности на нынешнем Евро. Сборная Украины одна за другой отправляла своих соперников по раунду плей-офф по домам. Так, шведов, – досмотреть турнир по телевизору в уютной обстановке, а англичан попотеть в полуфинале на Уэмбли в Лондоне!

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Сегодня, как всегда, ваши слова не расходятся с делом. Разве только чуть-чуть, но все равно в пешей доступности. Возможно, что сегодня вам понадобится огнестрельное оружие. И тогда в тире вы выбьете все десятки из десятков мишеней.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Вероятно, сегодня вам понравится заниматься психоанализом ваших многочисленных друзей. Поможет ваша способность отвечать на каждый вопрос вопросом и те экспромты, которые придумаете по ходу.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Сегодня вы вспомните, что вам не часто приходилось участвовать в Олимпийских играх. Если честно – то никогда. Ваши спортивные пристрастия пока что не являются олимпийскими видами. Сегодня вам не грозит ни паранойя, ни игра в бильярд на деньги. Сегодня вам вообще ничего не грозит – все будет хорошо.

РАК. 22 июня – 22 июля

Сегодня у вас откроются даже вам неведомые ранее таланты. Этот день неблагоприятен для занятий спортом высоких достижений, благоприятен для крутой релаксации.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Сегодня вы с удивлением узнаете, что Чингиз-Хан по гороскопу тоже был Лев. Звезды грозятся, что сегодня вам быть примером для других в изложении философских концепций. Мысли будут то на пляже, то там, где витают обычно.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Сегодня день для вас не депрессивный, но все равно тянет к холодильнику. Полезны небольшие физические нагрузки, например, пробежка в невысоком темпе или настольный теннис.

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Сегодня вы изящны и элегантны. Звезды говорят, что спортивная составляющая дня положительна. Ваши колебания – смотреть телек или тягать гантели, – пойдут вам на пользу.

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Сегодня с осторожностью подходите к компьютеру. В течение дня полезно заняться метанием себя в бассейн с последующим плаванием. Убедитесь, есть ли вода в его чаше!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Сегодня, в 187-й день по Григорианскому календарю – никаких авантюр! Лучше займитесь развлечениями со своей семьей. Это грозит перееданием, но так вы сделаете еще один уверенный шаг на пути к боксерскому клубу. Останется только найти грушу, но это уже к осени: для них июль не сезон.

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Вы трудолюбивы и настойчивы. Сегодня вы способны без устали рассказывать, что большинство политиков тоже Козероги. На возражения, не потому-ли наша страна в таком состоянии, вы найдете веские контраргументы. Спорить нужно не долго – сегодня на Евро-2020 полуфинал – не пропустите!

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Сегодня ваш девиз – веселье! Вы можете поиграть сами с собой в волейбол. Или в шахматы – ничья в обоих случаях гарантирована. А это одно очко в зачет!

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Вы всегда любили звезды, и всегда внимательны к их советам. Они на вас не обижаются, хотя прекрасно знают, что единственное созвездие, которое вы в состоянии найти в ночном небе на сегодня, это Медведица. Большая или Малая – вам без разницы.

На закуску – забавное видео с бутылками спонсоров на Евро-2020: