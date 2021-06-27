Нескучный гороскоп на 27 июня. Близнецам вспомнится детство, Львам не заблудиться бы в океане

Астрологический и спортивный прогноз на воскресенье, 27 июня, для всех знаков зодиака. 1/8 финала Евро позволит многим пофилософствовать на тему, что мяч, как ни крути, круглый

Гороскоп на 27 июня для всех знаков зодиака

Сегодня пары претендентов на выход в одну четвертую снова разойдутся по разным сторонам поля. Прозвучат гимны стран, а свисток арбитра даст старт парням, которые, судя по всему, задумали что-то нехорошее. Видимо – то, чтобы начинать с центра поля у соперников вошло в привычку.

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Сегодня вы и рады бы прислушаться к внутреннему голосу, но он охрип. Общение придется оставить на завтра. Вчерашнее холодное пиво у телевизора расстроило его тембр и глубину. Но не унывать! Подобное лечится подобным: сегодня вечером тоже два матча на Евро.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Это только на первый взгляд вы покажетесь расчетливыми и практичными. По правде, вы эмоциональны и чувствительны. А ваш здравый смысл ручательство тому, что вы правильно распределите воскресное время, и вам не понадобится дополнительный тайм для определения приоритетов на сегодня.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Сегодня вам захочется рассказать о ваших мечтах и планах. Вспомнится затерявшаяся в далеком детстве мысль, что вы так и не получили похвалу за свой интеллект, когда однажды влезли в разговор взрослых и указали пальчиком на экран телевизора, где мяч и травка.

РАК. 22 июня – 22 июля

Вечером близкие будут осыпать вас заботой. А днем работа – работой.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Сегодняшний день для Львов комфортен и приятен. Полезна прогулка под парусом. Не увлекайтесь! Заплыть можно далеко, а гарантии того, что в центре океана есть интернет-сигнал, нет! Пропущенный просмотр двух матчей на Евро – тяжелый груз для вашей яхты!

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Сегодня хороший день позабыть о работе, и развлечь себя дорогой покупкой. Вечерний матч Нидерланды – Чехия на Евро, а затем, почти встык Бельгия – Португалия, погрузит вас в мечты. О том, что хорошо бы чемпионаты Европы проводить почаще!

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Вечером вы можете посетить художественную галерею, исторический музей, или культурное место у телевизора.

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Сегодня вам можно не надевать маску. Сегодня вы почувствуете себя словно на вершине мира, ведь отправитесь на секретное свидание с любимым человеком. Жизнь действительно прекрасна! Вернитесь домой вовремя – сегодня футбол на Евро!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Стрельцу следует основательно остыть, прежде чем сделать ставку. Один из поединков даст неожиданный результат. Вам придется напрячься, чтобы определиться с решением.

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Козерогов ждет прекрасный день, полный сюрпризов. Вы почувствуете, что вас очень ценят. На работе у вас расслабленный день. Много дел не будет. Их вообще не будет. Не переусердствуйте в бездельничестве, начальство начеку!

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Сегодня вы войдете в зону комфорта. Сегодняшний вечер станет для вас на удивление романтичным. Вместо 198-й с гаком серии любимого сериала вы посмотрите по телеку матчи 1/8 финала Евро- 2020. Любимый человек даже объяснит, что это машина времени перенесла вас назад, когда вы были на год моложе.

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Рыбам не следует уж слишком опекать любимого человека. Юпитер, который совсем недавно руководил вашим знаком, не укатился за горизонт. Он рядом. Вы им сможете любоваться целых четыре тайма кряду, ведь он на расстоянии вытянутой руки – на кушетке у экрана.

И немного красивых авто на десерт. Фоторепортаж о том, как мы "объезжали" элитный электрокар и нашли суперлокации для фотосессий.

На закуску – забавное видео с бутылками спонсоров на Евро-2020: