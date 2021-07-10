Нескучный гороскоп на 10 июля: редкая удача для Львов и решение семейных проблем для Весов

Астрологический и спортивный прогноз на субботу, 10 июля, для всех знаков зодиака. Сегодняшний день подарит нам еще один яркий день лета в неспешной череде дней жаркого июля

Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака / Фото: Reuters

В недолгую паузу ожидания финала на Евро-2020, можно спокойно и без эмоций поразмышлять о пути сборной Украины в восьмерку лучших команд Европы. Вылетели же из турнира и действующие и чемпионы мира, и чемпионы Европы, и сильные немцы, так и первые в футбольном рейтинге бельгийцы. Мы – в хорошей компании!

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Сегодня вам совершенно не стоит беспокоиться о том, как именно вы получите весьма благоприятное решение в вашу пользу в деликатном деле. В ближайшие недели это обернется для вас пополнением банковской карты.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Преданные своему делу ясновидящие уверены – сегодня звезды особенно благосклонны к вам. Вам удастся убедить свою половинку заняться давно задуманной совместной греблей на байдарке или каноэ. Рецепт прост: ваше обаяние плюс отсутствие трансляций со стадионов Евро-2020.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Сегодня звезды рекомендуют Близнецам легкую пробежку, а лучше – марафон. Если сложно с непривычки, то можно и два полумарафона. Не разбегайтесь далеко, а то вас, Близнецов, потом не соберешь вместе.

РАК. 22 июня – 22 июля

Вы способны на великие дела, проявляйте уверенность, остальное сделают ваши занятия физкультурой или спортом для здоровья.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Звезды уверены, что сегодня для Львов настал тот редкий случай, когда финансы и дружба сочетаются идеально. Сегодня хорошее время, чтобы расширить сотрудничество, или даже начать новый роман. Звезды рекомендуют что-то из классики. Можно авторства Владимира Кличко, или же комплект из двух книг о Роналду и Месси.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Сегодня вам не придется воспользоваться врожденными дипломатическими навыками в споре, кто покинет поле побежденным. Никаких пенальти! На Евро-2020 день отдыха, и вам сегодня не судьба бежать за пивом, а поесть бы мороженого и насладиться летней жарой под кондиционером в ожидании скорой битвы на Уэмбли.

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Сегодня ваш такт и здравый смысл помогут уладить сложную семейную неурядицу. Компромисс вы найдете быстро, и без сожаления передадите пульт дистанционного управления телевизором в надежные руки. В нужный момент к финалу на Евро он вернется к вам по умолчанию.

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Сегодня вам следует набраться терпения и упорства в защите своих интересов. Не забить гол – это каждый умеет, а вот не пропустить – это уже мастерство. Доказать этот постулат вам удастся только к концу рабочего дня.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Вы прекрасно знаете, как сохранить свою независимость. Сегодняшняя информация из разных источников вас обнадежит, и именно она приведет вас к скорому успеху. Удобный день заняться боулингом.

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Сегодня Юпитер надежно защитит вашу жизнь и карьеру. На горизонте всплывет сентиментальное приключение. Оно будет отмечено нежностью и чувственностью. Возможно, именно это вдохновит вас посмотреть вечером бокс тяжеловесов в записи.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

В профессиональной сфере вы можете рассчитывать на обнадеживающие результаты. Вы расширите поле своей деятельности, и в скором времени всходы сегодняшнего успеха заколосятся хорошим финансовым урожаем. Увлечение спортом поможет.

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Не засыпайте на лаврах! Сегодня удачный день для администрирования, управления коллективом, сохранения накопленного и процветания в самых, казалось, безнадежных делах.

На закуску – забавное видео с бутылками спонсоров на Евро-2020: