2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

Нескучный гороскоп на 1 июля: позитив Весов и неожиданные открытия Льва и Тельца

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
1 июля, 08:11
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Астрологический и спортивный прогноз на четверг, 1 июля, для всех знаков зодиака. Сегодня первый день второго месяца календарного лета. Сегодня немного непривычно без прямых включений со стадионов
Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака / Фото: Reuters

На Евро-2020 передышка. Это как сиеста у вас на работе, тоже бывает. А что же футболисты и тренеры? Кто-то уже собрал чемоданы, а кто-то, как мы, метит в чемпионы. А кто-то собирает информацию о сопернике.

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Сегодня вы еще раз убедитесь, насколько важна для вас работа. На горизонте замаячит дополнительная оплата за ваш труд, платеж будет неожиданно щедрый.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Сегодня вам не терпится сделать что-то важное. Успех не за горами – с новой и неожиданной стороны вам откроется гламурный мир.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

В сговоре с Юпитером еще больше укрепляется ваша уверенность в себе. Сегодня вам не понадобится короткий поводок для собственных мыслей. "Бой с тенью" принесет вам ожидаемую победу нокаутом.

РАК. 22 июня – 22 июля

Кроме спорта, уделите больше внимания тому, что вы едите. И с удивлением для себя отметите, что вам понравится органика, а не только лишь наполненный бокал в непринужденной обстановке и натощак.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Наконец-то вы обратили внимание: коллеги любят вас, а личная жизнь без подводных течений и камней. Да и фитнес – не помеха. Ваши новаторские идеи актуальны, а теперь, когда закончились деньги, они стали вашим наибольшим активом.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Три – это магическое число, но сегодня вы можете обнаружить, что и одного достаточно.

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

После недавнего матча Украина – Швеция вы на удивление счастливы. Вы чувствуете позитив и уверенность. И новое знание – в футболе все возможно. Даже это!

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Сегодня многое станет на свое место. Бутерброд – это ваше счастливое слово на сегодняшний день. И как-то не тянет выпить после вчерашнего.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Смартфон – это, конечно, хорошо. Но, может быть, вам полезно избегать непрерывных разговоров сегодня. Вам могут предложить выступить в джазовом оркестре вечером, или за высокий гонорар в состязаниях по метанию молота. Рассмотрите оба варианта, как и тот, что вы не успеете научиться играть и метать за оставшиеся несколько часов.

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Сегодня вы можете позволить другим увидеть, насколько вы интеллектуальная, гармоничная, целеустремленная, талантливая, и необычайно скромная личность. Это заставит изменить отношение к вам к лучшему самым радикальным образом.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Хороший день. Вы на правильном пути – утренняя зарядка вам гарантирована. А вишенкой на торте станет ознакомление с парами команд, пробившихся в четвертьфинал на Евро-2020.

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Сегодня вы не застрянете в лифте. Сегодня вас так и не посетит мысль о пользе занятий спортивной ходьбой в урбанистической среде.

И немного красивых авто на десерт. Фоторепортаж о том, как мы "объезжали" элитный электрокар и нашли суперлокации для фотосессий.

На закуску – забавное видео с бутылками спонсоров на Евро-2020:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Пятница, 2 июля
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22:00
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Суббота, 3 июля
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