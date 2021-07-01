Нескучный гороскоп на 1 июля: позитив Весов и неожиданные открытия Льва и Тельца

На Евро-2020 передышка. Это как сиеста у вас на работе, тоже бывает. А что же футболисты и тренеры? Кто-то уже собрал чемоданы, а кто-то, как мы, метит в чемпионы. А кто-то собирает информацию о сопернике.
ОВЕН. 21 марта – 20 апреля
Сегодня вы еще раз убедитесь, насколько важна для вас работа. На горизонте замаячит дополнительная оплата за ваш труд, платеж будет неожиданно щедрый.
ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая
Сегодня вам не терпится сделать что-то важное. Успех не за горами – с новой и неожиданной стороны вам откроется гламурный мир.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня
В сговоре с Юпитером еще больше укрепляется ваша уверенность в себе. Сегодня вам не понадобится короткий поводок для собственных мыслей. "Бой с тенью" принесет вам ожидаемую победу нокаутом.
РАК. 22 июня – 22 июля
Кроме спорта, уделите больше внимания тому, что вы едите. И с удивлением для себя отметите, что вам понравится органика, а не только лишь наполненный бокал в непринужденной обстановке и натощак.
ЛЕВ. 23 июля – 23 августа
Наконец-то вы обратили внимание: коллеги любят вас, а личная жизнь без подводных течений и камней. Да и фитнес – не помеха. Ваши новаторские идеи актуальны, а теперь, когда закончились деньги, они стали вашим наибольшим активом.
ДЕВА. 24 августа – 22 сентября
Три – это магическое число, но сегодня вы можете обнаружить, что и одного достаточно.
ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября
После недавнего матча Украина – Швеция вы на удивление счастливы. Вы чувствуете позитив и уверенность. И новое знание – в футболе все возможно. Даже это!
СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября
Сегодня многое станет на свое место. Бутерброд – это ваше счастливое слово на сегодняшний день. И как-то не тянет выпить после вчерашнего.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря
Смартфон – это, конечно, хорошо. Но, может быть, вам полезно избегать непрерывных разговоров сегодня. Вам могут предложить выступить в джазовом оркестре вечером, или за высокий гонорар в состязаниях по метанию молота. Рассмотрите оба варианта, как и тот, что вы не успеете научиться играть и метать за оставшиеся несколько часов.
КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января
Сегодня вы можете позволить другим увидеть, насколько вы интеллектуальная, гармоничная, целеустремленная, талантливая, и необычайно скромная личность. Это заставит изменить отношение к вам к лучшему самым радикальным образом.
ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля
Хороший день. Вы на правильном пути – утренняя зарядка вам гарантирована. А вишенкой на торте станет ознакомление с парами команд, пробившихся в четвертьфинал на Евро-2020.
РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта
Сегодня вы не застрянете в лифте. Сегодня вас так и не посетит мысль о пользе занятий спортивной ходьбой в урбанистической среде.
И немного красивых авто на десерт. Фоторепортаж о том, как мы "объезжали" элитный электрокар и нашли суперлокации для фотосессий.
На закуску – забавное видео с бутылками спонсоров на Евро-2020: